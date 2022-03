Druhý den ničivých sankcí: Kde Rusko utrpělo nejhorší ztráty a jak se snaží zachránit

Rusko se probudilo do druhého dne vyhrocené ekonomické situace. Země sleduje kolaps národní měny rublu, jehož propad se snaží zmírnit znárodněním devizových příjmů a dramatickým růstem sazeb. Nadále zůstává zavřená také akciová burza v Moskvě. Experti odhadují, že ji centrální banka nechá "vypnutou" co nejdéle. Očekávaný prudký pád tím však jen oddálí.

I. Pád rublu

Poslední únorové pondělí, které web BBC označil za černý den ruské ekonomiky, oslabil rubl až o 30 procent na 120 rublů za dolar. Pro srovnání - na začátku roku se jeden dolar prodával zhruba za 75 rublů. Měna se významně propadla po tvrdých sankcích, které západní země uvalily na ruský bankovní sektor a tamní ekonomiku obecně.

Později v pondělí rubl část ztrát smazal potom, co ruská centrální banka prudce zvýšila úrokové sazby. Ruský prezident Vladimir Putin schválil i další opatření na podporu rublu, která mimo jiné zakazují obyvatelům převádět devizy do zahraničí a požadují, aby ruské podniky směnily na rubly 80 procent svých devizových příjmů.

"Aktuální vývoj naznačuje, že se podařilo pád rublu pozastavit. Jeho další vývoj bude záviset na schopnosti ruské centrální banky dostat se k devizám z ruských vývozů a na odhodlání cizinců prodávat své majetky v Rusku a také tamních investorů prodávat všechna svá rublová aktiva," uvedl pro online deník Aktuálně.cz analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk předpokládá, že razantně posílí role dolarové hotovosti v Rusku, očekává také expanzi černého trhu.

II. Růst sazeb

Tamní centrální banka v pondělí více než zdvojnásobila úrokovou sazbu z 9,5 na 20 procent poté, co rubl klesl na rekordně nízkou úroveň. Základní úrok je nyní v zemi nejvyšší v tomto století. Firmám a domácnostem v Rusku tak výrazně zdraží úvěry včetně hypoték.

"Sazby půjdou zcela nepochybně ještě nahoru, ale dopad na rubl, se kterým se de facto nedá volně obchodovat, bude minimální. Žádné sazby, a to jakkoli vysoké, nemohou zabránit jeho pádu na Forexu (celosvětová měnová burzovní síť - pozn. red.). Centrální banka je tak naprosto bezzubá instituce," uvedl analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Západ také omezil možnosti centrální banky disponovat obrovskými devizovými a zlatými rezervami, které v současnosti činí zhruba 640 miliard dolarů (14,3 bilionu korun) a patří k největším na světě. Zatím ale není jasné, jak velkou část rezerv sankce zasáhnou, předpokládá se však, to budou dvě třetiny.

III. Zavřená burza

Ruská akciová burza už druhý den v řadě neobnovila obchodování. Důvodem je snaha zabránit dalším škodám po zavedení tvrdých sankcí. V pondělí přitom burza původně avizovala, že začne obchodovat později během dne.

Experti odhadují, že burza zůstane mimo provoz ještě několik dnů nebo i týdnů. Například podle Skořepy tímhle krokem ale ruské hospodářství výrazně neutrpí. Expert připomněl, že třeba akciová burza v Athénách byla v roce 2015 zavřená déle než měsíc.

"Centrální banka musí ochránit ruskou burzu a když už nemá vlastně žádné možnosti ovlivňovat rubl, vrhne svou pozornost na burzu, kterou nechá vypnutou co nejdéle to půjde. Koneckonců, kdo by chtěl obchodovat na ruské burze? Maximálně by tam ukončil všechny své pozice, což by vedlo k neřízenému pádu, a právě tomu chce uzavřením burzy zabránit," komentoval to Volf.

IV. Panika obyvatel

Sankce, které Západ zavedl v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, už teď tvrdě dopadají na obyvatele. Sociální sítě jsou plné fotografiích z těchto dní, které zachycují dlouhé fronty u bankomatů a směnáren po celé zemi. Lidé se obávají, že jejich bankovní karty přestanou fungovat nebo že bude omezen objem hotovosti, kterou si mohou vybrat. Dolary a eura začaly docházet během několika hodin po invazi a od té doby jsou tyto měny ve velmi omezeném množství.

Banky popírají, že by měly nedostatek likvidních prostředků a analytici se shodují, že nedostatek hotovosti v bankomatech je spíš projevem snahy zabránit hromadnému vybírání peněz.

Sankce proti některým ruským bankám zahrnují například také jejich odříznutí od platebních karet Visa a Mastercard a následně i od Apple Pay a Google Pay, které je řada obyvatel zvyklá používat.

Očekává se, že řada Rusů kromě úbytku úspor také přijde o práci. Obavy mají také ruské podniky, které by mohly nakonec kvůli dopadu sankcí zkrátit pracovní dobu nebo zastavit výrobu. Kreml tvrdí, že sankce očekávalo a je na ně připravené. Neuvedl ale, zda firmám poskytne nějakou formu pomoci.