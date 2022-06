Sami si navrhněte, kolik dáte za luxusní ubytování. Dražební hra dorazila do Česka

Monika Ginterová

Přes dva miliony hotelových pokojů v Evropě zůstává každou noc prázdných. "To je bod, ze kterého vycházíme," jde rovnou k věci Lukas Zirker, zakladatel vídeňského start‑upu Midnightdeal. Po úspěchu zejména na rakouském a německém trhu přichází do Česka. Platforma propojuje volné kapacity prémiových hotelů s lidmi, kteří si své ubytování nevybírají dle pevně dané ceny, ale zúčastní se online aukce.

On‑line aukce nabízí možnost získat pobyt mnohem levněji než za oficiální taxu. V průměru o 35 procent ve srovnání s nejlevnějšími sazbami nabízenými přes internet.

Po přihlášení k portálu klient nabídne cenu za konkrétní pokoj a vyčká do půlnoci. Tehdy se dozví, zda ji hotel akceptoval. "Jestli se tak stane, mohou napovědět i emotikony na webové stránce platformy. Je to znamení, zda nabízená částka je či není adekvátní," vysvětluje zakladatel platformy. Zamluvit si přes ni nocleh je možné i běžným způsobem bez aukce, stále o něco levněji než přes rezervační systém hotelu.

Dobrý odhad ceny znamená zajímavou slevu

Zirker tento byznys postavil na ověřeném předpokladu, že lidé slyší na slevy. Tvrdí, že za pět let své existence platforma lidem ušetřila už přes dva miliony eur. Spokojenost potvrzují hodnotící ohlasy.

"Velká úspora. Dovolenou trávíme v pětihvězdičkovém hotelu za takovou cenu, díky," napsala na konci května Petra Schlagerová na Trustpilot.com (webová stránka pro spotřebitelské recenze - pozn. red.). "Jednoduchý rezervační proces, velmi pěkné nabídky i pro jednoho. Pokud to v aukci nepřeženete, získáte skvělou cenu," uvedl další uživatel.

Podle investora, podnikatele a mimo jiné také zakladatele Lastminute.com Brenta Hobermana tato "gamifikace" cestovního online prostoru otevírá obrovskou příležitost k cestování pro mileniály a generaci Z. Obě věkové skupiny mají herní prvky v oblibě.

Výhodné je to i pro hoteliéry. Podle Zirkera pronajmou více pokojů bez většího úsilí. Analýza rezervací patnácti tisíc dosavadních zákazníků ukázala, že i relativně malé snížení ceny hotelového pokoje, třeba o pět procent, znamená v prodejích nárůst 33 procent. Nebo že i když je 40 procent objednávek pod tržní cenou, hotelům se stále vyplatí.

Jejich obchodní politika není ohrožena, protože si zachovávají plnou kontrolu nad cenami. Je to někdo z pověřeného personálu, kdo výslednou nabídku o půlnoci buď přijme, nebo ne. Nabídky jsou skryté, takže výslednou částku znají pouze hotel a dražitel. A z analýzy plyne i to, že 95 procent hotelů, které se na platformě zaregistrují, už na ní také zůstává.

Česko se cestovatelsky podobá Rakousku

Midnightdealu pomohla i pandemie koronaviru, kdy lidé přišli více na chuť online nákupům. Rozrostl se na více než 500 partnerů, jsou mezi nimi i hotelové řetězce, luxusní apartmány v Alpách, butikové hotely v Berlíně, Amsterdamu či Paříži, plážové resorty nebo wellness hotely. Nabízí ubytování ve dvou desítkách zemí, vedle Německa a Rakouska také v Chorvatsku, Itálii, Španělsku, Řecku, Nizozemsku či Slovinsku.

V Česku jsou to zatím například pětihvězdičkový Falkensteiner v centru Prahy nebo Chateau Monty Spa v Mariánských lázních. Skupina Barceló Hotel Group do jeho platformy nabídla hotely Occidental a Barceló loni.

Markéta Janatová, director of sales & marketing pro zdejší trh, si tento tah pochvaluje: "Seznámili jsme se s tímto zajímavým start‑upem na virtuálním veletrhu cestovního ruchu ITB. Jsme inovativní hotelovou společností a rádi hledáme nové distribuční cesty, což nám Midnightdeal umožňuje."

Zirker vidí cestovatelské chování Čechů a Rakušanů jako podobné. "Našli jsme tu hotelové portfolio, které se k našemu konceptu dobře hodí," říká. Pro svůj start‑up navázal spolupráci i s lokálními hotely. Chce ho rozšířit také v Nizozemsku a Británii, později i v dalších zemích střední a východní Evropy.

Kdy a jak fungují slevy

Šéf Asociací cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež považuje slevy za dvojsečnou zbraň. Vysvětluje, že ve chvíli, kdy se hotel dá na slevový portál a ukáže tím, že je schopen prodat pokoj za 1500 korun, těžko později může tvrdit, že jeho náklady jsou vyšší a že potřebuje prodávat za 2500 korun, což je reálná cena.

"Je to nástroj, který může okrajově fungovat jen ve vztahu hotel-klient. Nedá se na něm postavit žádný dlouhodobější produkt," uvedl k Midnightdealu pro Ekonom. Zásadní podle něj je, aby se takový výprodej nestal hlavním způsobem prodeje.

V obecné rovině se s ním shoduje generální ředitel hotelového řetězce Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov. "Myslím si, že existuje příležitost oslovit určitou velmi cenově citlivou skupinu s ubytovací kapacitou, která by zůstala jinak prázdná. Byznysmodel hotelu bych na tom ale určitě nestavěl," zhodnotil pro Ekonom. O Midnightdealu ovšem nevěděl a nevyloučil, že by případnou nabídku na spolupráci zvážil. Pamatuje si, že v době, kdy působil v pražském hotelu Marriott, zhruba v letech 2006-2010, dobře fungovala spolupráce s platformou Priceline.com.

"Je to trošku podobné. Hotely tehdy umožňovaly prodávat určitou kapacitu za určitou cenu. Lidé nabídli sami cenu, třeba 60 dolarů, s tím, že chtějí do Prahy a do pětihvězdičkového hotelu. Platforma jim potvrdila, zda pro ně našla odpovídající ubytování. Pokud ano, vyzvala je k zaplacení. Teprve potom dostali informaci, kde budou bydlet," popsal.

V Evropě fungují i další platformy zaměřené na cestovatelské zážitky za výhodnou cenu a na jiném principu než Midnightdeal. Například VoyagePrive či SecretEscape prodávají různé zlevněné luxusní výlety nebo zájezdy na principu "členství v klubu". Zážitky z kultury, gastronomie a lázeňství je možné koupit třeba na Travelzoo.

Portál Kiwi.com má zase službu deals, což je něco jako výprodej nebo doprodej, kde lze najít letenky třeba už od dvaceti eur.