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Ekonomika

EET se vrátí. Sněmovna schválila zavedení modernější verze od příštího roku

ČTK

Od příštího roku by na tuzemské podnikatele měla opět dopadnout elektronická evidence tržeb (EET). Má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Příslušný zákon o EET ve středu přijala Sněmovna. Musí ji ale ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová.
Ministryně financí Alena Schillerová. Foto: HN - Lukáš Bíba
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Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který ve druhém čtení vznesla ODS. Podle ODS je zákon zbytečný a výhrady měly i další opoziční kluby. Pro schválení zákona hlasovalo 84 koaličních poslanců, 50 opozičních poslanců hlasovalo proti. V sále bylo přítomno 159 poslanců.

Zákon zavádí i další daňové změny. Na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) osvobozuje od daně z příjmů stanovené zdravotní benefity, které firmy poskytnou zaměstnancům. Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační baliček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Evidence se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.

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