EET od „tety Aleny“? Vietnamští podnikatelé krčí rameny. Řekli, co si o návratu myslí

Na obzoru se rýsuje návrat klíčového projektu Babišovy vlády. Novou podobu elektronické evidence tržeb (EET) představila šéfka státní kasy Alena Schillerová, pilotní režim plánuje na leden 2027. Před deseti lety šlo o velkého strašáka mezi vietnamskými obchodníky, kterým náhle vzrostly náklady. Dnes tiše vyčkávají, jak bude EET vypadat. „Přizpůsobíme se, co nám zbývá,“ uvedli pro Aktuálně.cz.
Je to už deset let, co se ve vietnamské komunitě žijící v Česku zvedla nemalá vlna nevole. „Nějaký Andrej Babiš“ se jim procházel po pražské tržnici Sapa, nechal se ostříhat a zmínil před trhovci i elektronickou evidenci tržeb – velký projekt, který měl přinést do státní kasy miliardy korun a zamezit šedému trhu.
Zatímco tehdejší ministr financí a dnes předseda vlády z hnutí ANO mluvil uprostřed „malé Hanoje“ o nepoctivých podnikatelích, kteří podle něj okrádali stát, Vietnamci se museli připravit na podstatnější problém. S příchodem EET totiž najednou museli řešit i připojení k internetu, zavedení platebního terminálu a další nové investice. Nebo spíše náklady – peníze se jim totiž zpět už nevrátí.
To ještě ovšem netušili, jaký chaos je čeká. Třebaže resorty v gesci ministrů z ANO vyjadřovaly podporu vietnamské komunitě, při zavádění EET ji spíše podusily. V menšině se šířily protichůdné návody, úřady nedokázaly podnikatelům poradit a veškeré překlady padly na mladé Vietnamce, kteří už česky uměli a snažili se svým rodičům pomoci.
Nyní se historie zčásti opakuje. Babiš byl v Sapě ještě před loňskými sněmovními volbami, opět mluvil o EET a opět po boku ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministryně financí Aleny Schillerové. Právě ta ve středu představila novou verzi elektronické evidence tržeb – s milosrdnými úpravami, několika výjimkami a podle slov šéfky státní kasy i jasnějšími pravidly.
Klidně do toho, už je to fuk, říkají obchodníci
„No, uvidíme, co z toho bude,“ řekla redaktorovi Aktuálně.cz prodavačka Pham Thi Hoai, která provozuje večerku na Praze 4. Byrokracii podle svých slov nemá ráda, ale nejtěžší chvíle zažívala především při zavádění EET – poté už si to „sedlo“. Navíc by prý dříve nebo později musela zavést platební terminál, protože většina zákazníků platí kartou.
„Ale před deseti lety vypadaly věci jinak. Hotovost byla stále důležitá, na Praze 4 se tím platilo především, ne jako v centru města. A ne všechny obchody měly připojení k internetu, data byla docela drahá. Dnes jsou věci mnohem jednodušší. Navíc už jsme jednou EET měli, tak se znovu přizpůsobíme, co jiného máme dělat,“ konstatovala obchodnice.
Podobně to vidí další majitel večerky, Cuong Dinh Le ze Zlína. Ve středu viděl krátký sestřih z tiskové konference Schillerové, komunitně doplněný o vietnamské titulky. Podle něj záleží na tom, jak bude vypadat finální verze EET podle „cô Aleny“ (tedy „paní“ nebo „tety“ Aleny). Chce jí říkat takto familiárně, protože vystupováním mu prý připomíná sousedku.
„Myslím, že klidně můžou zavést EET, už to tu jednou bylo. Moc jsem nechápal její zrušení, i když mně to taky zrovna nevadilo. Už je to fuk, každopádně nám stačí, abychom zase všechno zapojili, a budeme pokračovat jako před pár lety, pokud tam něco zásadně nezmění,“ vyjádřil se pro Aktuálně.cz.
Pokud se bude nová EET výrazně lišit od předchozí verze, kterou zrušila vláda Petra Fialy (ODS), ocenil by včasné informace a ideálně i nějakou spolupráci s vietnamskou komunitou.
„Před lety to byl opravdu chaos, a nebýt dcery, která po škole chodila pomáhat s administrativou, nevěděli bychom, co si počít. Dnes už jsou různé YouTube kanály a facebookové skupiny, kde si můžeme poradit navzájem, ale bylo by dobré, aby se o tu naši komunitu zajímal i stát,“ přál by si Cuong Dinh Le.
„Bude lepší komunikace a méně pokut“
Špatná komunikace a poněkud nekoncepční zavádění elektronické evidence tržeb jsou přesně body, ze kterých se chce ministerstvo financí poučit. A vietnamské organizace plánují jít resortu naproti, aby EET nenapáchala více škod než užitku.
„Nezáleží na tom, zda mluvíme o českých, nebo vietnamských podnikatelích. V každé komunitě existuje malé procento lidí, kteří se pohybují v šedé ekonomice. To ale nemůže definovat většinu. Naší rolí není hledat viníky, ale přinášet informace, vysvětlovat pravidla a pomáhat podnikatelům připravit se na změny, které přináší EET 2.0 a další daňové novely,“ uvedl Nguyen Manh Tung, spoluzakladatel organizace CZECH VIET.
Podle něj je zásadní, aby veřejná diskuse nesklouzávala k zobecňování. „Naprostá většina podnikatelů – bez ohledu na původ – chce fungovat legálně a dlouhodobě. K tomu ale potřebují jasná, stabilní a předvídatelná pravidla. Pokud jsou zákony srozumitelné a komunikace otevřená, podnikatelé se dokážou přizpůsobit,“ poznamenal.
Coby zvláštní zmocněnec Hospodářské komory ČR pro Vietnam dlouhodobě působí jako most mezi českou většinou a vietnamskou menšinou. Pochopitelně proto sleduje i reakce na blížící se návrat EET. „Diskuse probíhá zejména mezi menšími provozovnami a rodinnými podniky. Zatím ale panuje spíše vyčkávací postoj, protože konkrétní paragrafové znění zatím není zveřejněno,“ upozornil Nguyen Manh Tung.
Vietnamské podnikatele označil za pragmatiky, kteří ovšem ocení informační materiály ve vietnamštině a komunikaci přes komunitní platformy. Sám počítá se svým zapojením skrze svou organizaci CZECH VIET. Co se týče Sapy, kde podnikatelé včetně obřího obchodního domu Tamda Foods stále preferují hotovost, i tam se prý chystají změny.
„Mají tam výběry z bankomatů, vydávají faktury a zavedly se tam také okamžité platby přes QR kódy. Do roku 2027 je ještě dostatek času. Určitě se přihlásí mnoho Vietnamců z IT sektoru, kteří pomohou se softwarem pokladních systémů, jako tomu bylo v první vlně. Tím spíš pak očekáváme méně kontrol a následných pokut,“ uzavřel vietnamský podnikatel a zástupce menšiny v Hospodářské komoře.
