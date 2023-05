Čím víc nikotinu, tím dražší e-cigareta. Prodejci se staví proti nové spotřební dani

Už od příštího roku mají být zdaněné náplně do elektronických cigaret. Konkrétní sazby ministerstvo financí nezveřejnilo, o jejich výši má rozhodovat množství nikotinu. Mají být také nižší než u klasických tabákových výrobků. Přestože se vláda původně odvolávala na chystanou směrnici Evropské unie, teď mluví o tom, že pro zdanění připraví vlastní pravidla.

Stejně jako zvýšení spotřební daně na tabák plánuje vláda nově zavést daň také na elektronické cigarety. Návrh je součástí konsolidačního balíčku, který kabinet Petra Fialy z ODS představil počátkem května ke zkrocení státního dluhu a ozdravení veřejných financí. Výrobky mají nové dani podléhat od ledna příštího roku. Konkrétní podobu plán nemá, vláda se však rozhodla nečekat na jednotné řešení Evropské unie a vypracovat pravidla sama.

Obliba elektronických cigaret v posledních letech roste. Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu se v roce 2021 počet jejich uživatelů v Česku zvedl z 4,8 procenta populace na 7,4. Ministerstvo financí sleduje nárůst nejvíce u lidí mezi 15 a 25 lety. "Rostoucí trend můžeme potvrdit," prohlásil Robert Hrdlička, prezident Komory elektronického vapování.

Růst odpovídá celoevropské situaci. Britská analýza The Grocer’s Top Products Survey, provedená společností NielsenIQ, například ukazuje, že se e-cigarety dostaly v roce 2022 ve Spojeném království na první místo žebříčku zvýšení prodejnosti. Posílily o 434 milionů liber, zhruba 11,8 miliardy korun.

Trend potvrzují i společnosti Valmont CR a PressMedia, které v Česku mají přes 200 prodejen. V posledních měsících podle nich roste zájem především o jednorázové e-cigarety, kterých se prodají desítky tisíc měsíčně. V jednotkách procent roste i prodej náplní do elektronických cigaret.

Nová spotřební daň z e-cigaret má vycházet z evropské směrnice, která regulaci těchto produktů zavede. Vláda tím argumentovala při ohlášení konsolidačního balíčku. Jenže směrnice je stále jen v pracovní verzi, k projednání a schválení má daleko. "Ministerstvo financí se rozhodlo nečekat a zpracovat vlastní právní úpravu, stejně jako to udělala řada jiných členských států," upozornil mluvčí Fous.

Komora prodejců e-cigaret naopak radí na směrnici počkat. "Z úniků v evropských médiích víme, že zdanění má být 20 procent u slabších náplní s nikotinem a 40 u silnějších," uvádí šéf komory Hrdlička. Jaká je hranice obsahu nikotinu mezi "silnějším" a "slabším", však zatím není známo. Výši zdanění podle míry škodlivosti potvrzuje i ministerstvo financí.

Podle informací Hospodářských novin vycházejících z přípravné verze konsolidačního balíčku by zdanění e-cigaret do státní pokladny přineslo zhruba 800 milionů korun ročně, přestože je podíl elektronických cigaret na prodejích tabákových produktů dosud malý a pohybuje se v jednotkách procent, uvádí společnosti Valmont CR a PressMedia.

Komora elektronického vapování se obává až čtyřicetiprocentní daně na náplně do e-cigaret s vyšším obsahem nikotinu. Podle ní by to vedlo k tomu, že výrobci nebudou schopni konkurovat běžným cigaretám, ke kterým by se pětina uživatelů vrátila, odhaduje komora. To by znamenalo větší zdravotní rizika, e-cigarety považují experti za prostředek, který může pomoci odnaučit se kouřit, nebo alespoň za méně škodlivou variantu.

Spotřební daň na tabákové výrobky se má příští rok podle konsolidačního balíčku zvýšit o deset procent a o dalších pět každoročně v letech 2025 až 2027. Ze zahřívaného tabáku v elektronických cigaretách má růst příští rok o 15 procent a stejně do roku 2027. V Evropské unii už náplně do elektronických cigaret zdanila zhruba polovina států.

Přestože se e-cigarety prezentují jako méně škodlivá varianta kouření, zvedá se kolem nich diskuse kvůli jejich užívání mladistvými. Ovocné příchutě jsou lákavé a z člověka navíc není cítit kouř. Austrálie proto například připravuje další přísná opatření na omezení e-cigaret s příchutí. Bojuje tak proti alarmujícímu nárůstu e-kouření mezi dospívajícími, uvedla agentura Reuters. Produkty mají být v zemi nově k dostání jen v lékárnách a na předpis.