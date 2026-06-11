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Ekonomika

ECB podle očekávání zvýšila úroky, depozitní sazba je na 2,25 procenta

ČTK

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání zvýšila ve čtvrtek základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta. ECB své rozhodnutí zdůvodnila tím, že válka na Blízkém východě vytváří inflační tlaky a že zvýšení úroků je vhodné pro více scénářů, jak by se situace mohla dál vyvíjet. Zvýšení úroků je první za téměř tři roky.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová dlouhodobě tvrdí, že euro by se mohlo stát životaschopnou alternativou k dolaru a že nepředvídatelná politika americké vlády vytvořila „globální moment pro euro“, pokud evropští politici prosadí dlouho odkládané finanční reformy.
Prezidentka ECB Christine Lagardeová dlouhodobě tvrdí, že euro by se mohlo stát životaschopnou alternativou k dolaru a že nepředvídatelná politika americké vlády vytvořila „globální moment pro euro“, pokud evropští politici prosadí dlouho odkládané finanční reformy.Foto: CTK
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ECB se tak stala první z největších centrálních bank světa, která přistoupila ke zvýšení úroků od chvíle, kdy eskalace konfliktu na Blízkém východě z konce února vyvolala krizi na trhu s energiemi. Banka doufá, že zvýšením úroků zabrání tomu, aby se prudký růst cen energií vyvolaný dopadem americko-izraelského útoku na Írán promítl do vyšší inflace.

„ECB nepřekvapila a podle očekávání se rozhodla pro zpřísnění měnové politiky. Zvýšení klíčové depozitní sazby ze dvou na 2,25 procenta je vynucenou reakcí na rostoucí inflační rizika,“ řekl analytik Portu, Marek Malina.

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Ve snaze tlumit inflační tlaky ECB podle Maliny pravděpodobně přistoupí k dalšímu zvýšení depozitní sazby i na podzim, konkrétně na 2,50 procenta. Pokud by konflikt na Blízkém východě pokračoval a ceny energií zůstávaly na současných úrovních dlouhodobě, není vyloučeno ani třetí zvýšení, což by mělo vážné důsledky pro už tak slabý ekonomický růst v eurozóně, varoval analytik.

Růst cen ropy a plynu přispěl k tomu, že inflace v zemích eurozóny v květnu stoupla na 3,2 procenta, a výrazně tak překonala dvouprocentní cíl ECB. Další růst cen je téměř jistý, protože konflikt trvá déle, než většina lidí očekávala.

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ECB ve čtvrtek také zvýšila odhad inflace na letošní rok a nyní ji odhaduje na 3,0 procenta. V březnu počítala s inflací 2,6 procenta. Zvýšila i výhled na příští rok, a to na 2,3 procenta z dosavadních 2,0 procenta.

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Centrální banka v dnešní zprávě zhoršila i výhled hospodářského růstu na letošní rok. Nově očekává, že hrubý domácí produkt (HDP) se v eurozóně zvýší o 0,8 procenta, před třemi měsíci počítala s růstem o 0,1 procentního bodu vyšším. V příštím roce ECB očekává zrychlení tempa růstu na 1,2 procenta.

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