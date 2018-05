E-shop CZC.cz loni zvýšil tržby o pětinu na 4,3 miliardy korun

před 2 hodinami

Prodejce počítačů a elektroniky CZC.cz zvýšil ve finančním roce 2017/2018 tržby o téměř pětinu na 4,3 miliardy korun. Od dubna 2017 do března 2018 e-shop odeslal přes milion objednávek. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě, výši zisku nezveřejnila. CZC.cz patří mezi největší tuzemské internetové prodejce s Alza.cz, Mall.cz či Parfums.cz. Firmě se dařilo zejména v prodeji notebooků, televizí a mobilů. Největší růst v porovnání s předchozím obdobím pak zaznamenaly herní konzole a grafické karty, a to zejména díky rozvíjející se těžbě kryptoměn. Kromě herních konzol stouply nejvíce prodeje operačních pamětí a grafických karet.

autor: ČTK | před 2 hodinami