Dodavatel energií E.ON v příštím roce zvýší zhruba 100 tisíc zákazníků se smlouvou bez fixace ceny plynu. Odběratelé si tak v závislosti na spotřebě připlatí několik desítek až stovek korun měsíčně. Nové ceny začnou platit od 10. ledna. E.ON o tom informoval ve čtvrtek.
Společnost už dříve ohlásila také zdražení nefixované elektřiny od nového roku. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.
E.ON tak stejně jako v případě elektřiny i u plynu reaguje na letošní prudký růst cen na energetickém trhu. Zákazníci se smlouvou na dobu neurčitou tak nově zaplatí za jednu dodanou megawatthodinu (MWh) plynu 2019 korun s DPH (1669 korun bez DPH) ve všech pásmech spotřeby.
Konkrétní dopad do měsíčních záloh bude podle společnosti záviset na spotřebě konkrétní domácnosti.
"U zákazníka, který plyn používá pouze k vaření, vychází navýšení přibližně na 63 korun měsíčně. Při běžné spotřebě čtyřčlenné rodiny, která plynem ohřívá vodu, dojde k navýšení měsíční zálohy od 150 do 300 korun v závislosti na spotřebě od 3,8 do 7,2 MWh, a u domácnosti vytápějící plynem s roční spotřebou zhruba 15 MWh na přibližně 570 korun měsíčně," popsal E.ON.
Už před týdnem E.ON představil nové ceníky elektřiny bez závazku. Zhruba půl milionu zákazníků si tak od příštího roku připlatí několik stovek korun za MWh elektřiny, která bude v nejběžnější sazbě D02d nově stát 4234 korun s DPH (3499 korun bez DPH).
E.ON zároveň doporučil zákazníkům, kteří preferují jistotu a předvídatelnost nákladů, využívat fixované produkty.
Energie postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásil například ČEZ.
Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d o 3,5 procenta na 3462 korun za MWh bez DPH.
Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZ bude od začátku roku 1438 korun za MWh bez DPH. Energie na dobu neurčitou bude zdražovat také innogy, která elektřinu bez fixace oproti letošku zdraží o 150 korun na 3650 korun za MWh bez DPH a plyn o 334 korun na 1674 korun za MWh bez DPH. Zdražování ceníků elektřiny a plynu o desítky až nižší stovky korun měsíčně na příští rok ohlásila také Pražská plynárenská.
V řádu stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská, ČEZ, innogy, E.ON nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně.
Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě a s ním spojenému omezení dodávek plynu.
V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur (asi 2197 korun), v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur (asi 2435 korun podle tehdejšího kurzu).
Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur (zhruba 725 korun podle tehdejšího kurzu) za MWh.
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