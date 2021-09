Dýňové latté se vrací. Kavárnám i fastfoodům se vyplácí sázka na sezónní menu

Podzim přišel nečekaně brzy. Alespoň podle nabídek amerických kavárenských řetězců. Starbucks vrátil Pumpkin Spice Latte na pulty už 24. srpna, Dunkin' Donuts představil nabídku pro třetí roční období dokonce ještě o týden dřív. Ačkoliv český trh se od amerického liší, sázejí na sezónní nabídky i zdejší provozovny. Časově limitované položky jim totiž zvedají tržby i návštěvnost.

Důvodů pro brzký návrat podzimních příchutí může být podle marketérů několik. “Tím základním je prodloužení sezóny pro prodej těchto produktů - stejný trend můžeme vidět v Česku u vánočního sortimentu. Řetězce nabízeji ikonické vánoční produkty a jejich prodej se nemůže prodloužit tak, že bude končit později. Musí tedy logicky začít o něco dříve,” uvedl Jiří Jón z marketingové agentury Ogilvy.

Dodává, že tyto firmy chtějí být často první, a tím pádem nejvýraznější značkou, která odstartuje začátek očekávané sezóny.

S tím souhlasí i marketingový konzultant Zdeněk Hašek. “To je trend, který restaurace a kavárny odkoukaly u módy. Sezónní kolekce přicházejí čím dál dříve a kdo zaváhá, na toho se nemusí dostat. V Marks & Spencer jsme třeba zaváželi jarní kolekci do prodejen už v lednu. Prostě jde o byznys, odlišit se od konkurence, být první, překvapit něčím novým a limitovaným, a tím vzbudit publicitu a zájem věrných zákazníků, kteří mají další důvod přijít a nakupovat. Pokud je limitka nápaditá a vtipná, tak se aspoň sníží její okatý marketingový účel,” upřesnil Hašek.

Roli však může hrát i specifický americký trh. “Sezónní kávové produkty typu Pumpkin Spice Latte jsou oblíbené hlavně u amerických studentek, takže obchodníci jako Starbucks chtějí být připraveni na začátek školního roku. U nás začíná tradičně na začátku září, na mnohých amerických školách to bývá už v létě,” dodal Jiří Jón.

Nákupní impuls

Limitované edice však zdaleka netáhnou jen americké studentky. Pumpkin Spice Latte ze Starbucksu se od uvedení v roce 2003 v USA prodalo 500 milionů, píše CNN. Řadí se tam mezi nejúspěšnější sezónní nabídky v historii rychlého občerstvení.

Podle Františka Mareše z agentury VMLY&R vězí kouzlo časově omezených nabídek v menu v pocitu exkluzivity.

"Taková nabídka může vyvolat u zákazníka nákupní impuls. Se sezónností standardně pracují všechny dobré restaurace a kavárny a promítají ji do aktuální nabídky. Je přitom více prostředků, jak menu daného podniku ozvláštnit, jako dostupnost určitých produktů nebo surovin pouze v danou dobu, práce s trendy ve stravování a nákupními zvyklostmi zákazníků či možnost výběru jiného jídla a pití v závislosti na počasí, náladě nebo podmínkách," dodal Mareš.

S limitovanými nabídkami v Česku přichází často například Bageterie Boulevard, která v souvislosti s nimi navazuje spolupráci se známými šéfkuchaři. V létě prodávala třeba nabídku Philly cheese steak a Sweet Louisiana Strips. "Jejich prodeje jsou výborné, denně jsme jich prodali téměř 4000 kusů," uvedla za bageterii mluvčí Jitka Remsová.

Zatímco tato limitovaná nabídka skončila 8. září, s novou podzimní přišla bageterie hned o den později. Ještě dříve však s podzimním menu přišel konkurent Starbucksu Costa Coffee, a to 7. září.

Podle marketingové manažerky této značky Kristýny Bogolové jsou sezónní produkty "skvělým zpestřením klasické nabídky" a rozhodně něčím, co plánuje Costa dále udržovat.

"V Costa Coffee je několik velmi oblíbených limitek, které se za posledních pár let osvědčily. Tou nejoblíbenější je ale rozhodně Perníkové caffe latte s malým perníčkem a šlehačkou. Tento sezónní nápoj jsme loni zařadili do vánoční nabídky již posedmé a jedná se o absolutní jedničku. Například v roce 2019 se prodalo celkem 91 tisíc kusů a nápoj byl v prodeji celkem dva měsíce - v listopadu a v prosinci," řekla Aktuálně.cz Bogolová.

Kavárnám se tak sezónní nabídky vyplatí hlavně z důvodu zvýšených tržeb i návštěvnosti. "Tím, že se zvyšuje touha nakoupit v tomto období, jsou lidé ochotni zaplatit za produkt větší částku. Podobná atraktivní nabídka dokáže přilákat i zákazníky, kteří do podobných kavárenských řetězců obvykle nechodí. V neposlední řadě je to pro zákazníky prostě rituál. Podzim mají spojený s Pumpkin Spice Latte od Starbucksu, Vánoce s Pilsner Urquell, Silvestr zase s Bohemia sektem a tak dále," řekl Jiří Jón z agentury Ogilvy.

To potvrzuje i marketingový ředitel McDonald's Martin Troup. Podle něj fungují limitované produkty jako oživení nabídky pro zákazníky, přičemž vhodné sezónní produkty oslovují i příležitostné hosty. Třeba jejich letní nabídka letos představila několik nápojů i novou příchuť zmrzliny McFlurry.

"Limitka Růžové léto je jedním z příkladů kampaně, která má za cíl nejen prodat danou příchuť, ale také pomoci zvednout prodeje i stálé nabídky. Příkladem je McFlurry, kde se nám daří rok od roku růst a limitované příchutě tvoří v daném období okolo 20 procent z celkových prodejů," doplnil Troup s tím, že přesná čísla prodejů McDonalds neposkytuje.

Aktuálně.cz oslovilo i další z největších fastfoodových řetězců v Česku - KFC, to však čísla prodejů neuvedlo. Podle manažerky Jany Přerostové však řetězec s limitovanou nabídkou přichází několikrát do roka, protože u zákazníků slaví úspěch. Momentálně vede hlavně dočasná nabídka Poke Bowls.

Specifika českého trhu

V Česku zatím Starbucks vyčkává a řadu Pumpkin Spice představí o tři týdny později než v USA, tedy 14. září. "Snažíme se jednotlivá promo okna nastavit tak, aby alespoň zhruba odpovídala aktuálnímu ročnímu období, případně svátku nebo speciální příležitosti. Samozřejmě jsme limitováni i dostupností ingrediencí limitovaných nápojů pro jednotlivé regiony a v úvahu bereme i specifika trhu," uvedl manažer Starbucksu za Česko a Slovensko Michal Holotík.

Ani v Česku však není o fanoušky ochuceného latté nouze. "Meziročně roste zájem o nápoje s příchutí Pumpkin Spice v řádu 10 až 15 procent, jak v teplé verzi, tak i v té studené. Zájem vzrostl i také díky změně receptury sirupu, který je plně veganský a se sníženým obsahem cukru. Velký úspěch zaznamenala také alternativní rostlinná šlehačka,” dodal Holotík.

Loni se v USA dokonce prodalo více studené varianty Pumpkin Spice Latte než té klasické. “Můžeme tedy vidět i posun v rámci nabídky - Starbucks se snaží přijít s něčím, co kombinuje tradiční podzimní příchuť a letní osvěžení,” uvedl marketér Jiří Jón jako příklad prodloužení sezóny.

Každý trh je však něčím specifický. Podle Michala Troupa z McDonald’s mají Češi specifické chuťové preference, které se od ostatních zemí liší. “Jedním z takových příkladů je sýrová sezóna, která slaví úspěch pouze v několika zemích světa. Dalo by se říct, že Češi jsou z tohoto pohledu „sýroholici“. Češi si také rádi přidávají do burgeru slaninu, ale třeba i papričky jalapeňos, takže je mezi našimi zákazníky i určitý segment, který má rád ostřejší jídlo,” řekl Troup.

Podle něj však zákazníci od řetězce nečekají specializaci na tradiční českou kuchyni, ale naopak budou hledat trochu té „chuti Ameriky a západního světa“.

Trend lokálních a sezónních surovin

Limitované edice se ovšem v případě výjimečného úspěchu mohou dostat i do stálého celoročního menu. Většinou se tak ale neděje.

"Některé nápoje jsou chuťově specifické pro určité roční období nebo svátky a jejich limitované uvedení propojené na toto období jim zachovává určitou exkluzivitu a atraktivitu pro zákazníky. Zároveň je možné předpokládat, že například perníkové latté nebude trhat rekordy prodeje během horkého léta, a naopak ledové nápoje nebudou hitem Vánoc," upřesnil Michal Holotík za Starbucks.

Podobně to vidí i ostatní manažeři oslovení Aktuálně.cz. “Kávové nápoje do stálého menu nepřidáváme, jde stále o něco exkluzivního, co lze ulovit pouze v určitém období. Co se týče jídla, tak zde jsme naopak zařadili několik velice oblíbených produktů - například banánový chléb jsme uvedli jako limitku, ale stal se součástí každodenní nabídky,” uzavírá Kristýna Bogolová, manažerka marketingu Costa Coffee.