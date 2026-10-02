Dvacet tisíc od státu při narození dítěte. Kuba představil plán na penze a úspory

Hnutí Naše Česko navrhuje propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Svůj pohled na řešení penzijního systému v Česku představilo v pátek novinářům. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl předseda hnutí Martin Kuba.
Současný systém má podle něj malou praktickou sílu, protože nízké úspory nemohou významně doplnit státní důchod.
Od ledna 2013 penzijní systém v ČR sestával ze tří penzijních pilířů. Vedle povinného prvního pilíře, důchodového pojištění, existoval druhý pilíř - důchodové spoření. Ten již skončil.
Pokračuje reformovaný třetí pilíř, který zahrnuje doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. „Třetí pilíř musí vytvářet doplňkový důchod, ne jen administraci drobných úspor,“ podotkl Kuba.
Systém, který navrhuje Naše Česko, spočívá v automatickém vstupu zaměstnance, který z něj ale může svobodně vystoupit. Zavádí fondy životního cyklu, jejichž strategie odpovídá věku a automaticky snižuje riziko před důchodem.
Vlastní vklad klienta by měl doplnit příspěvek zaměstnavatele a cílená daňová motivace. Srovnatelný režim má být pro osoby samostatně výdělečně činné.
Dlouhodobé úspory se za profesionálních pravidel budou investovat do aktiv, která podpoří růst české ekonomiky, upozornil Kuba.
Navržený systém by podle Kuby vytvořil 'dlouhé' peníze. Ty by se mohly investovat do PPP projektů, dopravních staveb, dostupného bydlení, sociálně zdravotní infrastruktury, start-upů, na digitalizaci či do kapitálu pro firmy s vysokou přidanou hodnotou.
Státní podpora pro děti
Naše Česko navrhuje také dětský investiční účet, jehož účelem je dát dětem vlastní startovní kapitál.
Stát by připsal narozenému dítěti 20 tisíc korun, rodiče by pak do něj vložili 10 tisíc korun jako podmínku podpory.
Peníze by nebylo možné do 18 let věku dítěte vybrat, poté by se daly čerpat účelově, pokračovat ve spoření, převést do penzijního systému nebo vybrat se srážkovou daní. „Stát tak pomůže založit kapitál, ale současně motivuje rodinu a další soukromé zdroje k zodpovědnosti,“ dodal Kuba.
Ve Sněmovně je nyní novela zákona o penzijním připojištění, která zavádí nová zvýhodnění pro mladé účastníky, vytváří novou strategii životního cyklu, jež umožní vyšší zhodnocení vložených peněz, a snižuje odváděné poplatky. Transformované fondy skončí k 31. prosinci 2036.
Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři penzijního systému, klesl v prvním pololetí 2026 o 15 tisíc na 3,9 milionu.
Bývalý člen ODS Kuba oznámil loni v listopadu odchod od občanských demokratů. Zdůvodnil to změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků.
Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra. Volební model agentury Median hnutí před dvěma týdny přisoudil 2,5 procenta.
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