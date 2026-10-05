Příliš bohatí důchodci. Podívejte se, jak nízké jsou penze proti mzdám u sousedů

České důchody jsou velmi rovnostářské na úkor zásluhovosti, ukazují data OECD. Opravdu chudých penzistů, kteří by na Nový rok potřebovali jednorázový příspěvek dva tisíce korun, je jako šafránu.
Představte si rodinnou oslavu narozenin. Oslavenkyní je babička a příbuzní jí chtějí dopřát peněžitý dar. Jenže rodinné finance jsou napnuté, každý rok si musí domácnost půjčovat, aby vůbec vyžila. Takže i dárek pro babičku půjde na dluh, který nakonec i s úroky zaplatí vnoučata. Babička přitom žádnou nouzí netrpí.
Absurdní? Na podobném principu je ovšem založen jednorázový novoroční příspěvek pro důchodce ve výši dvou tisíc korun, který před pár dny schválila vláda.
„Řada zemí, včetně některých našich sousedů, dosahuje vyššího náhradového poměru než Česká republika,“ zdůvodnil nový výdaj v čase rekordního schodku státního rozpočtu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Konkrétnější nebyl.
Datová redakce Aktuálně.cz proto připravila srovnání finanční situace důchodců založené na nejnovějších statistikách Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Ty ukazují, na jaký pokles (v ojedinělých případech i růst) příjmů způsobený odchodem do penze by se měli v současnosti připravit mladí lidé. Pracují se třemi modelovými osobami – s člověkem s průměrnými příjmy, člověkem s příjmy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy a člověkem, který vydělává jen polovinu průměrného příjmu v dané zemi.
Hrubá mzda versus čistý důchod
Hned ve dvou sousedních státech lidem při odchodu do důchodu klesnou příjmy méně než v tuzemsku. Rakušanům s průměrnými nebo podprůměrnými výdělky klesne příjem při odchodu do důchodu jen asi o 15 procent, průměrně vydělávajícím Slovákům o 24 procent. V Česku je to v případě průměrného příjmu 44 procent.
Pro úplnost dodejme, že srovnávané jsou čisté částky. Tuzemské mzdy (v průměru aktuálně necelých 52 tisíc korun hrubého) podléhají zdanění, zatímco důchody (průměr 21 803 korun) nikoli.
Není náhrada jako náhrada
Průměrná výše důchodů odhaluje ošemetnost relativního srovnávání výše náhrad se Slovenskem. Průměrný starobní důchod totiž u našich východních sousedů činí pouze 733 eur, tedy necelých 18 tisíc korun.
I když tedy Slovákům odchodem do penze klesne příjem méně než Čechům, zůstávají absolutně chudší, a to při prakticky stejné cenové hladině v obou zemích.
Větší výpovědní hodnotu má proto srovnání s Polskem, které ve mzdách v posledních letech dohnalo Česko. Průměrná polská mzda dosáhla v polovině letošního roku 9259 zlotých, tedy zhruba 51 800 korun. Poláci se ale podle dat OECD musejí připravit na to, že odchodem do penze přijdou o tři pětiny příjmu, a to i ti chudí.
Nižší míru náhrad v důchodu než Češi mají také Němci. Silný propad příjmů v důchodu čeká i obyvatele pobaltských států. Například v Litvě představuje důchod jen 28 procent předdůchodového výdělku.
Klíčová je také míra zásluhovosti, respektive rovnostářství v penzijním systému. Lidé s mizernou mzdou si ve většině zemí odchodem do penze pohorší méně než ti lépe vydělávající. V Dánsku, v Mexiku a v Číně si dokonce polepší. Extrémní výjimkou je Turecko, kde si polepší naopak ti nejbohatší.
Ke stáru jsme si ještě rovnější
Český systém patří mezi ty nejvíce rovnostářské. Chudí Češi ztratí odchodem do důchodu pouze méně než 16 procent původního příjmu, zatímco bohatí 60 procent.
Česko navíc patří z hlediska příjmů i 37 let po sametové revoluci k nejvíce rovnostářským státům na světě. Už tak relativně malé rozdíly v příjmech lidí v produktivním věku se tedy v penzi ještě zmenší.
Důsledek je nasnadě, a přesto překvapivý. Pouhá 3,6 procenta Čechů starších 65 let trpí hmotnou nouzí. To je po Norsku druhý nejnižší podíl ze všech členských států OECD.
Pro srovnání, v Maďarsku chudoba ohrožuje 10 procent seniorů, v Rakousku 12 procent, ve Slovinsku téměř 16 procent a v Lotyšsku dokonce více než 34 procent. Plošný dvoutisícikorunový novoroční dárek, který vyjde státní kasu na více než 5,6 miliardy korun, nedává ve světle těchto dat příliš smysl.
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