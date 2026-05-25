Ekonomika

Důvěra v českou ekonomiku se v květnu snížila, klesla u podnikatelů i spotřebitelů

ČTK

Důvěra v ekonomiku Česka letos v květnu meziměsíčně klesla o 1,6 bodu na hodnotu 99,7 bodu. Důvěra se snížila jak u podnikatelů, tak u spotřebitelů. Oznámil to v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ).

Ilustrační foto / Stavebnictví / Stavba / Bydlení / Stavební průmysl / Budování / Výstavba
Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku snížila ve všech hlavních odvětvích kromě stavebnictví. Ve stavebnictví naopak důvěra stoupla o 2,4 na 117,9 bodu. (Ilustrační foto)Foto: iStockphoto
Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na 99 bodů a důvěra spotřebitelů se snížila o 2,6 bodu na 103,4 bodu. V porovnání s loňským květnem celková důvěra v hospodářství klesla o 1,3 bodu. U podnikatelů klesla meziročně o 2,1 bodu, kdežto u spotřebitelů stoupla o 2,8 bodu.

Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku snížila ve všech hlavních odvětvích kromě stavebnictví. „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

V průmyslu klesla důvěra v hospodářství oproti dubnu o 2,6 na 94,5 bodu, v obchodě o 2,2 na 92,8 bodu a ve vybraných službách o 0,5 na 102,4 bodu. Ve stavebnictví naopak důvěra stoupla o 2,4 na 117,9 bodu.

Důvěra spotřebitelů se v květnu snížila podruhé v řadě. „Naposledy byla nižší v srpnu loňského roku. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích 12 měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se po dubnovém růstu téměř nezměnil. Podíl lidí, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích 12 měsících, se zvýšil. Zároveň se meziměsíčně mírně snížil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích 12 měsících. Vzrostl podíl dotázaných, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio

Několik analýz, které má ministerstvo obrany k dispozici, ukázalo, že nejvhodnějším vozidlem pro potřeby české armády je Bushmaster (na snímku). S ním půjde do chystaného tendru státní podnik VOP CZ.

