Dukovany vydrží v provozu o 20 let déle, oznámil Havlíček. Bude to stát miliardy navíc

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky ve čtvrtek představil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dosud se podle ČEZ předpokládal provoz do poloviny 40. let.
Prodloužení životnosti si podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše vyžádá miliardové investice do modernizace elektrárny. V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). První z nich byl zprovozněn v roce 1985, další byly spuštěny v následujících dvou letech.
Další provoz stávajících bloků bude podle Havlíčka nutný kvůli předpokládaného růstu spotřeby a výroby elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s nimi proto počítá i v dlouhodobé energetické strategii.
ČEZ dosud předpokládal zhruba 60letý provoz bloků. „Každý den se přesvědčujeme, že jsou ve výborné kondici. Aktuální ekonomické a bezpečnostní analýzy nám potvrzují, že bude možné Dukovany provozovat déle. Osmdesátiletý provoz začíná být trendem i ve světě a řada bloků už má licenci na 80 let provozu. Vidíme to jako reálné i u nás, samozřejmě za předpokladu pravidelného vyhodnocování stavu zařízení a bezpečnosti provozu,“ uvedl Beneš.
Prodloužení životnosti si podle Beneše vyžádá miliardové investice do modernizace elektrárny. ČEZ nyní investuje do modernizace jaderných zdrojů kolem sedmi miliard korun. Půjde například o obměnu některých prvků strojoven, například generátorů a dalších velkých celků, obnovu vybraných potrubních tras, armatur a elektrických prvků i postupné zavádění nových řídicích a bezpečnostních systémů.
Havlíček dále upozornil, že provoz Dukovan až na 80 let není náhradou za nové bloky, ale jejich logickým doplněním v české energetické strategii. „Nic to nemění na nutnosti pokračovat ve výstavbě nových jaderných zdrojů a v přípravě malých modulárních reaktorů, protože Česká republika bude potřebovat stabilní, bezpečnou a konkurenceschopnou elektřinu v maximálním možném objemu,“ podotkl ministr.
Výsledky analýzy se zatím netýkají delšího provozu bloků v Temelíně. ČEZ v současnosti rovněž provádí analýzu prodloužení jejich životnosti.
Současné bloky by v budoucnu měly doplňovat dva nové bloky, které v Dukovanech připravuje korejská společnost KHNP. Náklady na jejich vybudovány jsou při cenách z loňského roku 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V současnosti na místě pokračuje geologický průzkum lokality. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2029.
Vláda v příštím roce rozhodne také o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně, uvedl Havlíček. V případě schválení výstavby, by následně měla aktivovat opci, která je součástí smlouvy s korejskou firmou KHNP ke stavbě bloků v Dukovanech. Zadání zakázky Korejcům ale jisté není, nabídky budou podle ministra moci předložit i další zájemci.
