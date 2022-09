Důchody se od ledna zvýší v průměru o 825 korun, oznámil Jurečka

Pěstouni začnou od října dostávat víc peněz od státu. Příspěvek při převzetí dítěte se jim zvedne o 35 procent a měsíční částka na úhradu potřeb dítěte o 27 procent. Vzrostou i zaopatřovací příspěvky pro mladé po odchodu z dětského domova či z náhradní rodiny, a to o 15 procent. Nařízení se zvýšením částek schválila v pondělí vláda. Na Twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přidáním chce kabinet zmírnit dopady zdražování na pěstounské domácnosti. Po navýšení bude na roční výdaje potřeba navíc kolem 400 milionů korun.

Ministerstvo práce uvedlo, že kvůli prudkému růstu cen začíná být pro pěstounské rodiny problematické péči o svěřené děti zajišťovat a pro mladé po odchodu z dětských domovů či od pěstounů z dávky vyžít. Navrhované zvýšení příspěvků odpovídá nárůstu cen od poslední valorizace do konce letošního května, upřesnil resort.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte činí měsíčně u dětí do šesti let 4950 korun, od šesti do 12 let 6150 korun, od 12 do 18 let pak 6985 korun a pro studenty od 18 do 26 let 7260 korun. Nově to bude od října po navýšení o 27 procent podle věku 6290, 7750, 8870 a 9220 korun. U postiženého dítěte se podle věku, stavu a závislosti na péči vyplácí od 5115 do 9900 korun, od října to bude od 6500 do 12 575 korun měsíčně.