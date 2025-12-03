Drsná realita bydlení. Mladé Čechy děsí, náklady jsou likvidační. Řešení ale překvapí

"Jak vyplývá z průzkumu, téměř pro dvě třetiny Čechů je nemožné najít ve svém regionu cenově dostupné bydlení. Jako hlavní překážky uvádí lidé nejčastěji vysoké ceny nemovitostí, nízké příjmy nebo vysoké úroky hypoték," okomentoval výsledky průzkumu Jaroslav Ton, spoluzakladatel Salutem Group.
Data ukazují, že ve svém a kompletně splaceném bydlení aktuálně žije pouze 38 procent Čechů. Další téměř pětina respondentů splácí hypotéku a necelá třetina lidí bydlí v nájmu. Skoro polovina Čechů pak dává více než 30 procent příjmů právě na bydlení. "Náklady jsou tak pro mnohé likvidační," uvádí experti v průzkumu.
Zvlášť zranitelní jsou mladí lidé ve věku 18 až 29 let. Většina z nich zkrátka na vlastní nemovitost finančně nedosáhne, i kdyby chtěla. Zhruba třetina mladých Čechů přiznala, že nedokáže nic ušetřit a žije prakticky bez úspor. I to je důvod, proč zhruba 70 procent všech lidí do 29 let žije ve sdílených bytech nebo u rodičů.
Z podkladů agentury STEM/MARK pak vyplývá, že 81 procent oslovených Čechů hodnotí současnou situaci s bydlením negativně.
A nejde zdaleka o problém pražského nebo brněnského obyvatelstva - pesimistické výhledy se už dávno přelily do prakticky všech regionů České republiky.
Nejsilnější nespokojenost panuje ve městech nad 100 tisíc obyvatel. I proto platí, že značná část respondentů (38 procent) zvažuje "úprk" do menších obcí, pokud by to znamenalo nižší náklady na bydlení a byly by k mání zajímavé pracovní příležitosti. Bez kvalitního a dostupného zázemí se totiž Češi pak nemají například k založení rodiny.
Statisíce "stojících" bytů
Podle Tona se ovšem nabízí řešení - prázdné, nevyužité a nezrekonstruované byty. Těch má být podle statistik ministerstva pro místní rozvoj z roku 2023 okolo půl milionu. Zatímco ceny nemovitostí rostou a další se kvůli byrokracii staví hlemýždím tempem, statisíce dalších po celé republice podle Tona jen "stojí" a čekají na využití.
"Bytová krize je ve skutečnosti krizí nevyužitého potenciálu. Problémem není jen nedostatek novostaveb, ale především to, že neumíme efektivně pracovat s tím, co už stojí. Rekonstrukce nejsou nouzovým řešením, naopak představují rychlou viditelnou změnu a řešení, jak dát městům a lidem kvalitní bydlení," říká Ton za firmu Salutem Group, která se stará o nemovitosti v regionech.
Podobného názoru měla být podle dat i veřejnost. Obnovu nevyužívaných budov považuje za lepší řešení než novou výstavbu 59 procent dotázaných. Téměř dvě pětiny Čechů si dokonce myslí, že by měl stát více rekonstruovat staré budovy pro zlepšení dostupnosti bydlení.