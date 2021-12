Minuta volání 25 korun, přístroj za 120 tisíc. Jak vypadal pravěk mobilních telefonů

Kvůli velikosti se mu říkalo pádlo, místo dotykového displeje měl tlačítka a nezvykle dlouhou výdrž baterie. Na svůj první mobilní telefon mnozí z nás vzpomínají s nostalgií. Je to přitom již 30 let, co se u nás přes něj uskutečnil první hovor. Od té doby technologie výrazně pokročily a současné telefony jsou už spíš výkonnými kapesními počítači. Podívejte se, čím vším se v minulosti telefonovalo.

