Záhada rekordních cen dřeva: Ještě loni byly na dně, teď Evropu "vysává" Čína a USA

Podobně jako zdražují stavební materiály, i ceny dřeva míří v těchto měsících rekordně vzhůru. Podle pil se navyšují ceny u všech druhů dřevin a na trhu je navíc této suroviny výrazně méně než loni, za čímž stojí hlavně velký vývoz do zámoří. Oproti loňské kůrovcové kalamitě, kdy se těžba dokonce místy ani nevyplatila, je to velká změna. Ceny jsou jak na houpačce, Česko kopíruje globální trendy.

Ceny dřeva meziročně vyskočily více než dvojnásobně. Například podle skupiny Metrostav, která je jednou z největších stavebních společností v Česku, zdražilo stavební dřevo od září 2020 do letošního května až o 160 procent. Světová cena dřeva je pak podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala na dvojnásobných úrovních, než byl standard v letech 2010 až 2019.

Majitel pily Herap Hejnice v Libereckém kraji Pavel Šomjak pro on-line deník Aktuálně.cz uvedl, že se se zdražováním dalo počítat. "Už po prvních měsících, kdy propukla kůrovcová kalamita a podle zpráv z nejvíce zasažených oblastí se očekávalo, že kvalitní dřevní hmota určená k výrobě stavebního řeziva bude chybět a bude po ní poptávka, bylo jasné, že cena půjde nahoru. Bylo jen otázkou o kolik," domnívá se Šomjak.

"Co je pro mě a plno lidí zabývajících se lesní činností překvapivé a celkem nepochopitelné, je to, že úplně nejvíc zdražila ta nejméně kvalitní hmota určená většinou na výrobu palet a dřevěných obalů," dodává Šomjak, podle kterého jde o zdražení ve výši 80 až 100 procent oproti předešlým rokům.

Zdražení se promítlo i do ceníku této firmy. Ceny stavebního řeziva i paletových výrobků vyskočily o třicet procent.

Vlastník pily Dřevovýroba Prokš u Jihlavy František Prokš mluví o historicky nejvyšších cenách kulatiny. "Proti situaci na konci minulého roku nakupujeme pilařskou kulatinu za dvaapůlkrát až třikrát vyšší ceny. Růst cen se týká všech sortimentů pro pilařské zpracování. Samozřejmě že je na trhu výrazně méně dřeva než loni. Velká část se vyvezla a stále vyváží do zahraničí. Hlavní příčinu historicky nejvyšších cen kulatiny však vidím ve vysoké poptávce po řezivu a s ní souvisejícím dramatickým růstem cen řeziva," řekl pro Aktuálně.cz.

Vývoz do ciziny

Podle Petra Kroupy, majitele pily Kamenná, která také leží na Vysočině, se navyšují ceny u všech druhů dřevin, zejména smrku, modřínu, borovice a dubu. Velká poptávka je podle něj i po paletovém řezivu na výrobu palet a stejně jako Šomjak tak potvrzuje, že se navyšuje i cena odpadní kulatiny, tedy KPZ (kulatina pro průmyslové zpracování) a horší jakosti.

"Až dvě třetiny kulatiny se prodávají do zahraničí (především Rakousko, Německo, Čína) a v posledních letech byla přetěžena z důvodu zastavení kůrovcové kalamity," řekl. Podnik musel nejvíce zdražovat na přelomu května a června, kdy podle Kroupy ceny kulatiny vyskočily skoro o 80 procent.

Také podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) stojí export za vysokou cenou stavebního dřeva. Podle tohoto sdružení se surovina vyváží především do USA a Číny. Evropský trh se dřevem je tak podle člena předsednictva SVOL Jiřího Svobody "vysátý", a to vede k nárůstu cen.

"Pro vlastníky lesa je to po několika letech, kdy dřevo bylo téměř neprodejné, nebo za cenu hluboko dole až na hranici výrobních nákladů, zdánlivě lepší situace. Pro příklad třeba některé sortimenty z rok starého kůrovcového dřeva se nyní prodávají za cenu, kterou loni nebylo možné dostat ani za čerstvé dřevo. Na mnoha majetcích, kde se prohnala kůrovcová kalamita a lesy padly, ale vlastníci nemají co prodávat, a než na nich dorostou obnovené lesy do mýtního věku (období, ve kterém dřevní hmota stromu přestává přirůstat - pozn. red.), potrvá to dalších čtyřicet let," popsal Svoboda.

Vývoz do zahraničí zmiňuje i lesní poradce a hospodář Aleš Erber. USA podle něj "vysávají" evropské řezivo, které pak chybí v Evropě, což má vliv i na český trh s řezivem a stavebním dřívím. Když je k dispozici, tak je jeho cena až o třetinu vyšší.

Méně kůrovce žene ceny vzhůru

Do ceny dříví pak podle Erbera promlouvá i sucho a s ním související kůrovcová katastrofa. "Od září minulého roku je chladnější počasí. Srážek je dostatek. Nepřicházejí dlouhodobá období horka a sucha, takže se vývoj kůrovců zpomalil, a tedy se těží míň. Proto se očekává výrazně menší objem kůrovcového dříví na trhu. I to žene ceny nahoru, ale v menší míře. Dříve to bylo naopak a nebyla taková poptávka po řezivu, a tedy ani kulatině," vysvětlil.

Také mluvčí státního podniku Lesy ČR Eva Jouklová uvedla, že za růstem cen stojí kromě jiného i úspěšnost boje proti kůrovci s meziročním snížením těžeb.

Podle Svobody i kůrovcové dřevo běžně nachází ve stavebnictví využití. "Dovedu si představit, že by problém s kůrovcovým dřevem konkrétně ve stavebnictví mohl nastat u některých projektů třeba z důvodu jeho odlišné barevnosti - tam, kde je kresba dřeva přiznána - ale to není zásadní faktor. Klíčové však skutečně je, jak rychle se kůrovcové dřevo dostane z lesa, na rok staré 'souši' stojící v lese se již prodleva podepíše a vlastnosti dřeva se mění k horšímu," řekl.

Ceny rostly raketově

Vysoké ceny se dotýkají i prodejců. "Ceny až do července rostly raketově, teď se plus minus ustálily a na srpen už se ceny nijak zásadně nezvyšovaly a uvidíme, co s tím udělá podzim. Pily se chovají tržně - když je zvýšená poptávka, tak cena samozřejmě poroste, protože řeziva celkově bylo nedostatek a kulatiny bylo teď také relativně málo," uvedl majitel velkoobchodu truhlářských výrobků, který si přál zůstat v anonymitě.

Podnik musel navyšovat ceny. "Zdražovali jsme je adekvátně na základě vstupních cen, které jsme měli od pil," řekl.

Vysoké ceny se dotýkají například i truhlářů. Pro Aktuálně.cz to potvrzuje majitel truhlářství Euro Urban v Plzeňském kraji Pavel Urban, jehož firma se kvůli tomu potýká s odlivem zákazníků.

"Například pergola, která před třemi měsíci vyšla na 70 tisíc, teď stojí třeba 110 tisíc. A aby si dneska někdo objednal pergolu, kde jsou dřevěné palubky jednou nebo dvaapůlkrát tak drahé a hranoly KVH jsou dvakrát dražší…," krčí rameny Urban. Situace se podle něj nezlepší dříve než na jaře příštího roku.

Nárůsty cen a také nedostatek materiálu pociťuje i truhlář Radoslav Vnenčák z Prahy. "Je to patrné i na zvýšeném počtu e-mailů od našich dodavatelů, kteří posílají aktualizace ceníků. Pochopitelně musíme tyto změny promítat do cen pro naše zákazníky a zároveň s nimi domlouvat i delší dodací termíny," přikyvuje.

