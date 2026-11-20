Lékárenská síť Dr. Max dokončila akvizici italské sítě lékáren Farmacie Italiane, která má přes 40 prodejních míst. S odkazem na sdělení firmy o tom v pátek informovala agentura Adnkronos. Finanční podmínky neuvedla. Společnost Dr. Max tak bude mít v Itálii skoro 300 prodejen, což ji řadí k největším lékárenským řetězcům v zemi.
Dr. Max oznámil transakci na začátku července a předložil ji ke schválení italskému antimonopolnímu úřadu (Agcm). Úřad už na konci července rozhodl, že se transakcí nebude zabývat, protože evidentně nenarušuje konkurenci.
V rozhodnutí se uvádí, že Dr. Max má v Itálii 238 lékáren a že akvizicí jich získá dalších 48, z nichž čtyři jsou v režimu bez výdejů léků na recept.
Společnost Dr. Max získala celý kapitál společnosti Farmacie Italiane, který odprodaly polostátní investiční fond F2i a soukromá společnost Farmacrimi.
Podle letošní zprávy oborového sdružení Federfarma je v Itálii na 20 tisíc lékáren. Řetězec Dr. Max patří k největším na italském trhu. Do roku 2017 italské zákony zakazovaly, aby lékárny byly vlastněny kapitálovými společnostmi a aby vznikaly řetězce.
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