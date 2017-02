Dozorčí rada ČEZ odvolala Ivo Hlaváče z představenstva

před 33 minutami

Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ odvolala na dnešním zasedání člena představenstva firmy Ivo Hlaváče. Zároveň jmenovala Václava Pačese náhradním členem dozorčí rady s účinností od 21. března, a to do konání nejbližší valné hromady společnosti. Následně byl Pačes znovuzvolen předsedou dozorčí rady. Návrh na odvolání Hlaváče předložilo podle dřívějších informací samo vedení společnosti. Představenstvo ČEZ má sedm členů, kromě Hlaváče do něj patří ještě předseda představenstva Daniel Beneš, místopředseda Martin Novák a členové Ladislav Štěpánek, Michaela Chaloupková, Pavel Cyrani a Tomáš Pleskač.

autor: ČTK