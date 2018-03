Dovoz vína převládá na vývozem. Rozdíl je nejvyšší za deset let, spočítali vinaři

před 1 hodinou

Brno - Do Česka se dováží ze zahraničí výrazně více vína, než čeští vinaři vyvezou. V loňském roce záporné saldo obchodu překročilo poprvé od roku 2008 čtyři miliardy korun. Vyplývá to ze statistiky Svazu vinařů ČR. Čeští vinaři loni vyvezli víno v přepočtu za 434 milionů korun, do Česka obchodníci a vinaři přivezli víno za 4,75 miliardy.

Od vstupu České republiky do EU česká produkce vína výrazně kolísá a vývoj nelze například vzhledem ke sklizni předpovídat. "To pak ovlivňuje celkovou nabídku vína na trhu," uvedl Jiří Sedlo ze Svazu vinařů.

Množství vina na trhu bylo podle něj nejvyšší v letech 2008 a 2009, od té doby nabídka klesá. Oproti tomu spotřeba vína v poslední době stagnuje a vývoz mírně kolísá.

Objem dovezeného vína loni vzrostl o 71 000 hektolitrů na 1,473 milionu hektolitrů. Český export se zvýšil o 17 000 hektolitrů na 78 000 hektolitrů. "Záporné saldo zahraničního obchodu je tedy od roku 2008 nejvyšší a za těch deset let se zvýšilo téměř o 1,5 miliardy korun, tedy průměrně o 146 milionů ročně," uvedl Sedlo. Finanční hodnota ročně spotřebovaného vína na českém trhu už přesahuje 6,5 miliardy korun. Nejvíce se do Česka vozí vína z Itálie, pak následuje Francie a Španělsko.

Přibližně 87 procent objemu vína dovezeného do ČR bylo dodáno z členských zemí EU. Z nečlenských zemí má největší podíl víno z Moldavska, Chile a Jihoafrické republiky. Čeští vinaři vozí víno zejména na Slovensko a do Polska.