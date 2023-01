Železniční most na Výtoni čekají dopravní omezení. Vlaky budou muset jezdit lehčí

Provoz na železničním mostě na pražské Výtoni čekají další omezení. Od poloviny letošního ledna po něm nesmějí jezdit vlaky s více lokomotivami. V únoru bude snížena třída zatížení mostu, což znemožní provoz nákladních vlaků. Další omezení začnou platit v roce 2024. V pátek to uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

V roce 2026 by měla začít výstavba nového, tříkolejného spojení přes Vltavou. Odpůrci požadují zachování současné, památkově chráněné konstrukce. Podle SŽ most opravit nelze.

Železniční most mezi Smíchovem a Výtoní prošel v posledních letech řadou podrobných průzkumů. Podle SŽ je ocelová konstrukce na hranici provozuschopnosti.

Od poloviny února přistoupí SŽ ke snížení třídy zatížení mostu z C3 na C2. To v konečném důsledku zabrání provozu nákladních vlaků. Počínaje rokem 2024 se traťová rychlost sníží na 20 kilometrů v hodině a na most nebudou moct vjet těžší vlaky. Zároveň bude po stávající konstrukci moct projíždět pouze jeden vlak. Celkové zatížení mostu se pro příští rok sníží na 60 procent současného stavu.

Pro nákladní železniční dopravu v této části Prahy je podstatný Branický most, jehož oprava a zdvoukolejnění úseku Branický most - Praha-Krč - Spořilov začne letos. Ředitel SŽ Jiří Svoboda dnes informoval o vypsání tendru na zhotovitele stavby. Předpokládané náklady dosahují 2,25 miliardy korun.

Most mezi Smíchovem a Výtoní prošel v posledních letech řadou podrobných průzkumů, byl podroben statickému přepočtu a diagnostiku doplnily také zatěžovací zkoušky. V reakci na výsledky zpřísnila Správa železnic dohled nad mostem a ve spolupráci s ČVUT zavedla od roku 2020 dlouhodobý monitoring. Konstrukce jsou trvale osazeny čidly, která průběžně sledují a vyhodnocují pokračující změny. Správa železnic i pro letošek plánuje ošetření kritických míst na mostovce a hlavních nosnících.

V roce 2026 by měla začít stavba nového mostu podle návrhu architektonického studia 2T engineering. Nově bude most tříkolejný a přibude zastávka na Výtoni. Přestavba by měla stát zhruba dvě miliardy korun. Stávající mostní konstrukce by podle projektantů mohla být přesunuta mezi nový železniční most a Palackého most.

Odstranění stávají konstrukce má i odpůrce. Více než 8500 lidí zatím podepsalo on-line petici, která požaduje rekonstrukci a zachování současné podoby mostu. Záchranu současné podoby mostu prosazuje i dosluhující náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a vedení Prahy 5. Podle SŽ ale stávající konstrukci opravit nelze.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen nýtovanou konstrukcí, která se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ v minulosti neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu.