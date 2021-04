Wi-fi, jídlo i architektura. Podívejte se, která nádraží jsou rájem pro cestující

Podle statistik ministerstva dopravy vlakem loni cestovalo meziročně asi o třetinu méně lidí. Dopravci kvůli úbytku cestujících zaznamenali ztráty ve stovkách až miliardách korun. Zasaženy byly zejména spoje do zahraničí, ty ale dopravci nyní začínají postupně obnovovat.

Například České dráhy na konci března znovu spustily linku mezi Berlínem a Budapeští, která dosud končila v Děčíně. Od pondělí znovu jezdí spěšné vlaky linky R29 v celé trase Cheb - Norimberk a zpět. V provozu jsou také ostatní přeshraniční regionální vlaky z Karlovarského kraje do Saska a Bavorska. Vedle toho dráhy mírně posílí i vlaky do Mnichova. Ty jsou v provozu od 7. dubna a zatím jezdí na zkrácené trase z Plzně přes Domažlice do Německa.

Situaci průběžně vyhodnocuje i RegioJet. Ten chce ale nejprve obnovit provoz autobusových spojů, které přes Německo projíždějí. Týká se to linek do Londýna, Paříže, Amsterdamu a Milána. V průběhu příštího roku chce také uvést do provozu noční vlak, který bude jezdit z Prahy přes Berlín a Amsterdam až do Bruselu.