Zapomenuté šroubováky? Boeing našel v nádrži několika nových letadel 737 Max předměty

Americká společnost Boeing čelí novému problému, který by mohl znamenat bezpečnostní riziko. Firma totiž nalezla v palivových nádržích několika nových letadel 737 Max zbytky cizích předmětů. S odvoláním na interní sdělení firmy zaměstnancům o tom dnes informují tiskové agentury.

Letadla 737 MAX jsou už téměř rok odstavena z provozu a ta nová čekají zaparkovaná na své dodání aerolinkám.

Firma uvedla, že v nádržích se našly zbytky cizích předmětů, což je termín, který se používá pro nejrůznější materiál, jako jsou hadry, nástroje, kovové třísky a další. Většinou zůstává po zaměstnancích, kteří se podílejí na výrobním procesu.

Podobný problém už měla firma také u jiných letadel, například u tankovacích letounů KC-46, upozornila agentura Reuters. Tyto předměty zvyšují riziko elektrického zkratu a požáru.

Hlavní manažer programu 737 Mark Jenks řekl zaměstnancům, že takový zbytkový materiál je "naprosto nepřijatelný" a že firma podnikne kroky, aby problém ve svém výrobním systému vyřešila.

Mluvčí Boeingu pravost interního sdělení potvrdil a dodal, že nález by neměl způsobit zpoždění v návratu letadel 737 MAX do provozu. Doufá také, že americké úřady povolí těmto letadlům návrat do vzduchu letos v létě.

Cizí předměty se našly při údržbářských pracích v některých ze stovek letounů 737 MAX, které Boeing vyrobil, ale nedodal zákazníkům kvůli celosvětovému zákazu s těmito stroji létat. Zákaz přišel loni v březnu po dvou smrtelných nehodách. Boeing má zhruba 400 nedodaných letadel.