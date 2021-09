Předvolební finiš: Politici ANO otevřeli Zahradní Město i nový podchod na Žižkov

Český telekomunikační úřad se chystá příští rok regulovat trh mobilních dat, protože na něm shledal omezenou konkurenci. Hodlá proto O2, T-Mobilu a Vodafonu uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu. Uvedli to zástupci ČTÚ na dotaz ČTK. Operátoři s výsledky analýzy nesouhlasí. Podle nich nereflektuje nejnovější vývoj na trhu. Regulace by platila po notifikaci Evropskou komisí, která by měla být hotova do poloviny příštího roku.