Bagry vjely na D48 u Frýdku-Místku. Stát si věří i u Hulína, stavět chce příští rok

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu druhé části obchvatu Frýdku-Místku. Stavba, která přijde bez DPH téměř na dvě miliardy korun, bude součástí dálnice D48 vedoucí k polským hranicím. Po obchvatu se má začít jezdit v létě 2022. ŘSD zároveň oznámilo posun v další moravské stavbě: v příštím roce chce zahájit výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku.

"Dnešní den je svátek pro všechny občany města, protože spousta z nich si říkala, že se už tohoto okamžiku nikdy nedožijí. Naštěstí po 25 letech od schválení trasy obchvatu jsme dnes tady a začíná výstavba té zbývající etapy," řekl frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký (ČSSD).

Uvedl, že podle posledních měření projíždí městem až 50 000 aut denně. Frekventovaný průtah je dlouhodobě přetížený zejména od doby, kdy v nedalekých Nošovicích zahájila výrobu automobilka Hyundai a městem začaly projíždět další desítky kamionů.

Radek Mátl, který je pověřený řízením ŘSD, řekl, že 25 let přípravy stavby je extrém a šlo o jedno z nejkomplikovanějších řízení. "Trvalo to tak dlouho mimo jiné proto, že stavbu provázely obstrukce, které odložily zahájení této stavby a znamenaly i navýšení peněžních prostředků," řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Stavbu obchvatu oddálily chyby úřadů během povolovacího procesu, ale také spory s ekologickými organizacemi, které se dostaly až k Ústavnímu soudu. Obstrukce byly podle Mátla značné, takže to dlouho vypadalo, že se obchvat vůbec stavět nebude. "Když to někdo napadá jenom z toho důvodu, že tu stavbu principiálně nechce, v tu chvíli se nedá domluvit prakticky na ničem," řekl Mátl. Ministr uvedl, že výstavbu důležitých silnic by měl urychlit nový stavební zákon.

Stavba druhé části obchvatu Frýdku-Místku je podle Mátla technicky velmi náročná. "Je tady poměrně významný mostní objekt přes řeku Morávku v délce asi 440 metrů, jsou tam mostní pole v místě řeky až 90 metrů, což je kritický objekt, který bude časově i technicky nejnáročnější," řekl Mátl.

První část obchvatu za 2,17 miliardy korun bez DPH za začala stavět loni a zprovozněna má být počátkem roku 2022. Druhá část obchvatu bude dlouhá 4,3 kilometru. Dálnici postaví stavební firmy Strabag a Eurovia. Celý obchvat bude dlouhý 8,5 kilometru. Na jedné straně se napojí na dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a na druhé straně na dálnice D56 od Ostravy a D48 od Příbora.

Mátl řekl, že stavba první etapy obchvatu jde podle plánu. Z více než 70 kilometrů plánované dálnice D48 je v provozu už 31. "V současné době stavíme úsek Rybí - Rychaltice s tím, že už máme v soutěži další úsek Bělotín - Rybí, který předpokládáme, že bychom zkraje další stavební sezony měli zahájit," dodal Mátl.

Obnovení stavby po 12 letech

Optimistické je ŘSD i v otázce dalšího dlouho plánovaném úseku dálnice několik desítek kilometrů jižněji .V příštím roce zahájit výstavbu dálnice D49 v úseku mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Jde o budoucí důležitou spojnici mezi Českem a Slovenskem. Stavební povolení by ministerstvo dopravy mělo vydat v nejbližších týdnech.

Zahájení stavby dlouhodobě brzdí námitky a žaloby ekologických organizací. "V současné době věříme, že příprava stavby bude dotažena. Přestože už máme deset let zhotovitele, nejsme schopni stavební objekty realizovat, protože to různě procházelo soudními řízeními. V současné době jsme vyhráli jeden ze soudních sporů na 23 stavebních objektů. Ty ale nejsou na hlavní trase, na hlavní trase stále čekáme na vydání stavebního povolení ze strany ministerstva dopravy," uvedl Mátl.

Vydání povolení je podle něj reálné do konce roku. "Věříme, že i přes pravděpodobná odvolání, možná soudní přezkumy, v příštím roce začneme konečně stavět plnohodnotně celou trasu úseku D49 Hulín - Fryšták. Posléze samozřejmě chceme navazovat dalšími úseky," řekl Mátl.

Podle ředitele zlínské pobočky ŘSD Karla Chudárka ostravský krajský soud před několika dny zamítl žalobu spolku Egeria na neplatnost stanoviska pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) týkajícího se D49. Současně nabylo právní moci stavební povolení na zmíněných 23 objektů souvisejících s výstavbou dálnice, dodal. Jde o přeložky silnic nižších tříd, polních stezek nebo účelových komunikací. "Ekologové mohou podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, která ale nemá odkladný účinek," řekl Chudárek.

Už letos na jaře Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost, ve které spolek Egeria zpochybňoval výjimky vydané pro stavbu dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták. Ministerstvo životního prostředí povolilo kvůli stavbě zásahy do přirozeného prostředí čmeláků, čolků, raků, žab, netopýrů, bobra, medvěda, rysa, vlka a vydry. Spolek se nejprve obrátil se žalobou ke Krajskému soudu v Brně, který ji loni zamítl. Následovala kasační stížnost, kterou NSS vyřešil stejným způsobem.

Dálnice D49 má spojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči na Vsetínsku a do slovenské Lysé pod Makytou. ŘSD stavbu dálnice slavnostně zahajovalo už v září 2008. Zdržel ji však nedostatek peněz a poté i připomínky ekologů.