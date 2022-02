Letiště ve Varech vypraví přímé spoje do Turecka. Chce zalepit covidové ztráty

Letiště v Karlových Varech nabídne v letní sezoně přímý spoj do jedné z nejoblíbenějších turistických destinací, společnost Smartwings bude odtud létat do tureckého města Antalya. Linku si objednala cestovní kancelář Čedok, která koncem minulého týdne dala do prodeje první zájezdy. V roce 2019 před vypuknutím pandemie navštívilo Turecko přes 320 tisíc Čechů.

Přímé lety z Karlových Varů do Antalye obslouží společnost Smartwings letadly typu Boeing 737-800, které mají kapacitu 189 cestujících. Čedok vypraví charterové linky každou středu od 15. června 2022 do konce září.

Čedok o novém leteckém spojení informoval v pátek, kdy dal také zájezdy na Tureckou riviéru do prodeje. Lidé si mohou objednat týdenní nebo čtrnáctidenní dovolenou.

"Poptávku budeme postupně vyhodnocovat. Očekáváme ale velký zájem, jelikož se jedná o jediné přímé spojení z Karlových Varů, navíc do oblíbené destinace, kterou Češi často volí pro letní dovolenou," sdělila pro online deník Aktuálně.cz mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Jiná přímá spojení z Varů cestovní kancelář letos neplánuje.

Generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman doplnil, že velký potenciál vidí hlavně u obyvatelů Karlovarského kraje, kteří nebudou muset cestovat na jiná letiště. Zájezdy podle něj zaujmou také místní zahraniční klientelu, která si Turecko oblíbila.

V roce 2019 před vypuknutím pandemie navštívilo Turecko podle Českého statistického úřadu 324 tisíc Čechů.

Letiště velmi zasáhla pandemie

Letiště a Karlovarský kraj jednaly o zřízení charterové linky delší dobu. "Karlovarské letiště bude moci díky spolupráci s Čedokem nabídnout lidem z našeho kraje možnost letět na dovolenou do Turecka přímo z krajského města. Kraj podpoří provoz linek a věříme, že je to první signál lepších časů letiště," uvedl hejtman kraje Petr Kulhánek (STAN).

Také jednatelka letiště Alice Justina Undus si od letů do Turecka slibuje oživení a ruku v ruce s tím i finanční výnosy. "Při plné obsazenosti letadel by šlo až o 2800 odlétajících pasažérů. Věřím, že s podporou letiště i kraje si tato linka mezi obyvateli regionu najde své cestující a že je to začátek dlouhodobější spolupráce s Čedokem," řekla.

Letiště v západočeském městě funguje od počátku pandemie v minimálním provozu. Předloni na jaře přestala kvůli koronavirovým opatřením fungovat jediná pravidelná linka do Moskvy a letišti nevyšel ani plán na charterové spoje do bulharského Burgasu, kam měli taktéž létat zákazníci Čedoku.

V roce 2021 na letišti, které je v majetku Karlovarského kraje, ale vzrostl počet komerčních letů. Podíl na tom měly především lety spojené s pořádáním mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Předloni skončilo hospodaření letiště ve ztrátě zhruba 18 milionů korun. Loňský výsledek by měl podle Kulhánka dopadnout lépe, než byl původní hospodářský plán. Podle vedení kraje by také letos od května měla začít fungovat pravidelná linka do Petrohradu, obnovit by se mohlo také spojení do Moskvy.

Cestovní ruch ožívá

Obchodní ředitel Smartwings Petr Šujan dodal, že aerolinky budou během letní sezony provozovat přímé spojení do Turecka celkem z pěti českých letišť. Kromě Varů půjde o Prahu, Brno, Ostravu a Pardubice. "Během léta nabídneme i lety do dalších tureckých destinací - do Bodrumu (z Prahy, Brna a Ostravy), Izmiru a Dalamánu (obojí z Prahy)," doplnila mluvčí leteckého dopravce Vladimíra Dufková.

Že je o Turecko jako destinaci pro letní dovolenou zájem, potvrdil pro Aktuálně.cz také mluvčí cestovní kanceláře CK Fischer Jan Bezděk. "Nejvíce se na léto prodává Egypt, Turecko a Řecko," uvedl.

Češi podle něj mají o předprodeje letních dovolených velký zájem hlavně díky tomu, že většina států rozvolňuje koronavirová omezení a řada lidí už má dokončené očkování. "Dostáváme se na čísla prodejů před pandemií," dodal Bezděk.