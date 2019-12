Lítačka v mobilu propadla v testu. Průvodčí i revizoři nad ní bezradně mávli rukou

Cestující v hromadné dopravě v Praze a Středočeském kraji mohou od pondělí využívat místo plastové karty Lítačka mobilní aplikaci. Jak ovšem ukázal test Aktuálně.cz, při kontrole platnosti kuponů z aplikace mohou nastat problémy. Největší potíže zažil redaktor při cestování vlakem a na příměstských linkách. Naopak v metru revizor platnost bez problémů zkontroloval.

Výsledky testu aplikace PID Lítačka, který provedl redaktor Aktuálně.cz, vedení dopravního podniku nepotěší. Z celkově čtrnácti testů v různých prostředcích hromadné dopravy se totiž úspěšně podařilo ověřit platnost zakoupené jízdenky pouze jednou. Ve všech případech ovšem nechali řidiči nakonec redaktora nastoupit a dojet na cílovou zastávku.

Sami řidiči, revizoři i průvodčí přiznávají, že jsou nabádáni ke shovívavosti alespoň v prvních dnech provozu nové aktualizace aplikace PID Lítačka. Ta od prosince dovoluje prokazovat platnost kuponu bez nutnosti ukazovat samotnou kartu.

V praxi aplikace při kontrole revizorem či například při nastupování do příměstského autobusu vytvoří QR kód, který zaměstnanec dopravního podniku snadno naskenuje. Vedle samotného kódu se na displeji objeví i platnost kuponu.

Jelikož se prozatím nedaří QR kódy vždy naskenovat, kontrolují jejich platnost prozatím řidiči pouze pohledem na uvedené údaje o platnosti kuponu.

Kupony se nenačítají, mobily zdržují nástup

V příměstských autobusech, kde i lidé cestující v rámci Prahy musí řidiči předložit platnou jízdenku, systém při každé cestě několikrát selhal. Nepomohla zde kontrola pomocí technologie NFC, kdy by mělo stačit přiložit mobilní telefon ke čtečce podobně jako při placení v obchodech. Místo načtení Lítačky se na displeji telefonu se systémem Android zobrazila platební aplikace Google Pay.

Ropid přitom ještě v pondělí ujišťoval cestující, že kolize s platebními aplikacemi jako Google Pay nehrozí.

"U dvou typů odbavovacích zařízení řidič musí před přiložením manuálně deaktivovat bankovní čtečku. Cestující by měl při nástupu ideálně nahlásit, že má kupon v telefonu," vysvětlil serveru Aktuálně.cz mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Řidiči v praxi poté raději zkouší ověřit platnost jízdenky přiložením QR kódu pod čtečku. Ani v tomto případě ovšem systém nenechal redaktora nastoupit. V některých autobusech se na obrazovce zobrazil nápis "Chyba čtení QR", v jiných vozech vyskočila hláška "QR není na whitelistu", což naznačuje, že se nepodařilo stáhnout databázi se seznamem platných kuponů do autobusu.

Pro tento případ jsou řidiči školeni, že mají stisknout tlačítko pro on-line dotaz, při kterém se odbavovací zařízení spojí přes internet s databází. Ani to ale nepomohlo. Výjimku tvořil jen autobus pražského dopravního podniku na lince 351. Řidič ovšem o funkci on-line dotazu nevěděl, na tlačítko klikl až po nápovědě redaktora vybaveného manuálem k odbavovacímu zařízení.

Příliš zdlouhavý proces kontroly samotným řidičům vadí. U příměstských autobusů totiž musí během chvilky zkontrolovat desítky cestujících. Ropid v současnosti slibuje, že během několika měsíců proces u některých zařízení zautomatizuje.

Co s tím můžu dělat, mávají rukou průvodčí

Redaktor Aktuálně.cz nebyl úspěšný ani v příměstských vlacích. Průvodčí kupon nenačetli ani pomocí technologie NFC, ani s QR kódem. Po několika neúspěšných pokusech kontrolu vzdali. "Prostě to tam máte, co s tím můžu dělat," řekla jedna z průvodčích.

Úspěšně se podařilo načíst kupon z aplikace až v metru u revizorů dopravního podniku. Ani tam ale kontrola nevyšla na první pokus. Při přiložení mobilu ke čtečce se objevila stejná chyba jako u autobusů - v telefonu se otevřela aplikace Google Pay, která očekávala platbu. Druhá kontrola pomocí QR kódu už vyšla.

Odlišnou zkušenost s revizory má editor sociálních sítí serveru Aktuálně.cz Jan Hrušovský, který si kupon do mobilní aplikace také převedl. "Revizorovi se nepovedlo načíst QR kód. Třikrát to zkusil, ale pak to nechal být a šel dál s tím, že mi věří," popsal kontrolu Hrušovský.

Ropid, který dopravu v Praze organizuje, o problémech ví. Podle jeho mluvčího Filipa Drápala by mělo k odstranění většiny problémů dojít do pátku. "V úterý jsme také kontaktovali dopravce, aby zkontrolovali, jestli mají všechna odbavovací zařízení aktualizovaná," řekl Drápal.

Problémy připouští i společnost, která má Lítačku na starost - městská firma Operátor ICT. "V případě odbavovacích zařízení ve vlacích Českých drah došlo k problému s takzvaným whitelistem (seznamem platných kuponů, pozn. red.), který byl velký, a distribuce do zařízení trvala dlouho. Kapacitně totiž nezvládl nahrané fotografie cestujících do aplikace. Co se týče autobusů, prověřujeme, kde nastala chyba, a snažíme se najít řešení co nejrychleji," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí Operátora ICT Vladimír Antonin Bláha.

Na problém narazili i první cestující, kteří si chtěli kupon přesunout z plastové karty do mobilu. "Z důvodu přetížení systému jsme v pondělí občas zaznamenali problémy. Některé dotazy neprošly z důvodu přetížení. Tento stav ovšem trval necelé dvě hodiny," dodal Bláha a uvedl, že se společnost všem cestujícím, kteří měli problém s odbavením, omlouvá a prosí je o trpělivost. Podle něj aplikace teď běží pilotně, do ostrého provozu přejde v lednu.

Test Lítačky v mobilním telefonu probíhal od 2. do 4. prosince. Redaktor během těchto dnů vyzkoušel mobilní aplikaci na příměstských autobusových linkách, ve vlacích a v metru.

U autobusových linek se jednalo o spoje dopravců Arriva, ČSAD Střední Čechy, Stenbus, About Me, Retrobus a pražského dopravního podniku. Redakce vybrala dopravce záměrně tak, aby zkouška zahrnula tři různá odbavovací zařízení.

V příměstských vlacích probíhal test u tří společností, a to u Českých drah, Arrivy a společnosti KŽC Doprava, která provozuje městskou linku z centra Prahy do Čakovic. V metru kontroloval redaktora revizor ve stanici Můstek.

Redaktor využil k testu roční kupon, který byl na mobilní aplikaci z plastové karty převeden několik hodin před testem. Redakce má k dispozici také evidenční čísla všech vozů, ve kterých test proběhl. Ta předala organizaci Ropid a Operátorovi ICT, který systém vyvíjí.