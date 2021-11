Čekal vrácení peněz za zrušený let ČSA. Prošvihl jste termín, překvapil ho dopravce

Pan Marek měl loni v červenci odletět s manželkou a dětmi na Madeiru. Stejně jako mnoha dalším jim však překazil cestu koronavirus. Manželé doufali, že peníze za letenky za desítky tisíc korun dostanou od Českých aerolinií (ČSA) obratem zpátky. Jenže ČSA v pandemii spadly do insolvence a rodina pohledávku nepřihlásila do řízení. Podle právníků teď nemá moc šancí, že své peníze ještě někdy uvidí.

ČSA nejprve upadly loni v srpnu do režimu takzvaného mimořádného moratoria, které leteckou společnost chránilo před věřiteli a během něhož také nebylo možné vyhlásit na firmu úpadek. Podnik se v tomto režimu nacházel do letošního února.

V moratoriu měly přednost závazky, které přímo souvisí se zachováním provozu firmy. Když se tudíž tehdy pan Marek dožadoval vrácení peněz za tři letenky, jejichž cena se dohromady pohybovala kolem 40 tisíc korun, aerolinky mu odpověděly v podobném duchu.

"Mimořádné moratorium neposkytuje pouze ochranu postiženým subjektům a prostor pro navržení a vyjednání dlouhodobě udržitelného řešení, které bude výhodné pro všechny zúčastněné strany, ale nese s sebou také řadu omezení a povinností. Jednou z nich je nutnost po dobu jeho trvání upřednostnit hrazení nákladů nezbytných pro provoz podniku před náklady ostatními," stálo v e-mailové odpovědi adresované letos v lednu manželce pana Marka (redakce zná jména obou manželů, ti si ho ale nepřáli zveřejnit, pozn. red.). On-line deník má korespondenci k dispozici.

ČSA, které jsou dceřinou společností aerolinek Smartwings, ale současně potvrdily, že rodina má v rámci refundace letenek nárok na vrácení částky a že se požadavku budou věnovat po skončení moratoria. "Odepsali nám, že peníze vrátí," popsal muž, který chtěl s manželkou a osmiletým synem vyrazit na portugalský ostrov Madeira loni v červenci.

Pohledávka nepřihlášená do řízení

Letos v listopadu se manželé ozvali společnosti znovu s otázkou, jak to s vrácením financí vypadá. Tehdy přišla studená sprcha, když se dozvěděli, že měli do 10. května 2021 přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení s ČSA.

Jenže pan Marek netušil, že firma mezitím přešla do insolvence a že i on sám musí svou drobnou pohledávku někam zaevidovat. Očekával, že aerolinky například klientům, kterých se to týká, samy rozešlou hromadný e-mail. ČSA informaci vyvěsily pouze na svých webových stránkách.

"Dnes jsme s nimi (s ČSA) volali znova a dozvěděli jsme se, že jsme se měli přihlásit v insolvenčním řízení, které skončilo 10. 5. 2021, o kterém samozřejmě klienty neinformovali," sdělil pan Marek.

Jenže oslovení právníci potvrzují, že klient už své peníze velmi pravděpodobně nikdy neuvidí. Aerolinky totiž nemají povinnost platit ty dluhy, které nejsou v rámci insolvenčního řízení přihlášeny.

"Dlužník nemá žádnou speciální povinnost informovat o úpadku. Vše se zveřejňuje pouze v informačním systému, tedy v insolvenčním rejstříku, a je na každém, aby si tam informace vyhledával," uvedl pro Aktuálně.cz právník ze společnosti Arzinger & Partners Jakub Svoboda.

Stejně to vidí i advokátní koncipient Martin Novotný z kanceláře Sedláková Legal. "Dlužníci své věřitele o vstupu do insolvenčního řízení nejsou povinni informovat," sdělil.

Advokát Martin Čumpelík z kanceláře Vilímková, Dudák & Partners doplnil, že ostatně i kvůli tomu je stanovena dvouměsíční lhůta na přihlašování pohledávek tak, aby věřitelé měli možnost úpadek zaregistrovat.

U pana Marka komplikoval situaci i fakt, že letenky koupil přímo u ČSA, nikoliv přes dalšího prodejce letenek, jako je třeba Invia nebo Student Agency. Obě tyto společnosti podle vyjádření pro Aktuálně.cz klienty informovaly o tom, že je třeba pohledávky přihlásit a o podrobných informacích, jakým způsobem to mají udělat.

Zadlužené České aerolinie se nacházely v ochranném moratoriu před věřiteli do února, ještě předtím podaly k insolvenčnímu soudu návrh na svou reorganizaci s cílem zachránit firmu. V březnu Městský soud v Praze vyhlásil úpadek společnosti, její provoz ale dál pokračuje. V červnu pak soud povolil v rámci insolvenčního řízení reorganizaci podniku. V současné době firma pracuje na reorganizačním plánu, který by zhruba do čtyř měsíců měla sestavit mateřská skupina Smartwings.

Po celou dobu insolvence však aerolinky dál provozovaly své lety, aktuálně dokonce oznámily další expanzi a otevírání nových linek v příštím roce. Otázkou tedy zůstává, zda je reálné, aby každý z klientů čekajících na vrácení peněz za zrušené letenky musel sledovat aktuální finanční situaci dopravce, navíc v momentě, kdy nadále běžně funguje.

ČSA i přes insolvenci výrazně navyšují svůj provoz ČSA plánují přes současnou insolvenci výrazně navýšit svůj provoz v příští letní sezoně. Aerolinky chtějí během letního letového řádu provozovat pravidelné linky do 15 destinací ve 14 zemích, v plánu jsou především tradiční spojení, které přerušila pandemie koronaviru. Nyní má dopravce pět pravidelných linek. Společnost je od března v úpadku a plánuje reorganizaci. ČSA budou podle plánů příští léto opět létat z Prahy do Bruselu, Barcelony, Madridu, Říma, Amsterdamu, Helsinek, Bukurešti, na Maltu a Island. Novinkou bude obnovení letů ČSA mezi Prahou a Sofií, naposledy na této trase dopravce létal v březnu 2012. Pokračovat bude provoz na linkách do Paříže, Stockholmu, Kodaně, Moskvy a Kyjeva, kam ČSA létají už nyní. Prodej letenek už společnost zahájila. ČSA kvůli ztrátám už loni propustily kolem 300 pracovníků. V únoru firma oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci, a záměr tak nemusí znamenat propuštění všech. Kvůli krizi se ztenčila flotila letecké společnosti na dvě letadla.

V nepřehledné covidové situaci se práva cestujících i dopravců pokusila chránit také EU. Zákazníci se tak mohli odvolávat na nařízení Evropského parlamentu a rady č. 261/2004. To hovoří o tom, že pokud spoj zruší letecká společnost, cestující si může vybrat mezi přesměrováním na jiný spoj a proplacením ceny letenky. "Voucher je spotřebiteli možné poskytnout pouze tehdy, pokud s tím souhlasí," potvrdila v minulosti například ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Evropské úřady ale během prvních měsíců koronavirové krize aerolinkám možnost vydávat vouchery "bez ptaní" neformálně umožnily, neboť v případě povinných refundací by řada z dopravců mohla ze dne na den finančně vykrvácet.

Nabídka poukazu nebo jiného termínu

Voucher nebo také změnu termínu lety nabízí panu Markovi ČSA i nyní. "Nabídli nám voucher na let v hodnotě předešlého letu," uvedl muž.

"Klient, který nepřihlásil svou pohledávku, má nadále možnost využít služeb ČSA. To znamená, že je mu nabídnuta možnost jiného termínu letu anebo voucher v hodnotě původní letenky včetně doplňkových služeb," potvrdila i mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Jenže pan Marek o poukaz ani změnu termínu nestojí, dál preferuje vrácení peněz. Rodina nechce za dané situace, kdy pandemie opět nabírá na síle, cestovat. Navíc s malým synem, který kvůli nízkému věku ještě není očkovaný. Pan Marek kvůli koronaviru mluví o nejistotě z cestování.

Jenže podle právníků teď už pro pana Marka neexistuje moc způsobů, kterými by se mohl domáhat peněz. "Ve chvíli, kdy pohledávka není včas přihlášena, tak už není možné ji uspokojit," shodují se právníci.

Muž by podle Svobody ještě mohl dát pohledávku k soudu, jenže insolvence ČSA je o to komplikovanější, že se řeší formou reorganizace a má tedy takzvaný reorganizační plán. Věřitelé o reorganizačním plánu hlasují a soud ho v případě kladného hlasování následně schvaluje. Poté následuje plnění plánu a jeho splněním pohledávky zanikají, jak vysvětlil dále Svoboda.

Ten také upozornil, že i pokud by klient pohledávku do řízení přihlásil, těžko by se dočkal plné kompenzace, ale spíš částky v jednotkách procent z původní sumy. "Problém každé insolvence je takový, že firma má více dluhů než majetku, a je tedy logické, že se nemůže dostat na všechny. Smyslem insolvenčního řízení je dát všechny dluhy dohromady a pak lidi nějakým poměrným dílem uspokojit," dodal Svoboda.

V případě ČSA je věřitelů velké množství, podle zářijových informací Městského soudu v Praze kolem 5900. Celkem se jedná o pohledávky za více než 19,4 miliardy korun. Pan Marek však přesto svůj boj o refundaci u ČSA nevzdává, dokonce založil e-mailovou adresu, kde sbírá podobné stížnosti pro případnou hromadnou žalobu.