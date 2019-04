Vnitro chce zakázat jízdy kamionů už od sobotní půlnoci, šoféři to kritizují

před 2 hodinami

Ministerstvo vnitra chce prosadit zákaz jízdy kamionů od sobotní půlnoci do nedělních 22:00. Očekává, že se tím uvolní odstavná místa pro nákladní automobily, kterých v Česku chybí zhruba 1500. Kamiony nyní nesmějí jezdit po dálnicích v neděli od 13:00 do 22:00. Za porušení zákazu jízdy by hrozila řidičům pokuta do 5000 korun. Šoféři návrh kritizují s tím, že budou muset být déle na cestách a čekat před hranicemi. Píše to Mladá fronta Dnes.

Ministerstvo vnitra podalo návrh v rámci meziresortního připomínkování novely silničního zákona. Navrhuje stejná pravidla jako platí na Slovensku, v Rakousku nebo Německu. "Současná úprava motivuje především zahraniční dopravce k odstavování vozidel na území České republiky. Sjednocení doby, po kterou je omezena jízda, by mělo přinést uvolnění míst, která k odstavování těchto vozidel určena nejsou," argumentuje Adam Rözler z ministerstva vnitra. Stát chce rozšířit zákaz kamionů na celou neděli. Slibuje si uvolnění odstavných míst číst článek Vozidla jsou podle něj nyní odstavována na nevhodných místech, jako například v připojovacích pruzích. Úlevou pro šoféry by naopak bylo, že kamiony končící v Česku by mohly cestu dokončit. Podle dopravců rozšíření zákazu jízdy nezlepší situaci ani na odpočívkách, ani pro řidiče. "Zákazník třeba v Německu očekává, že v pondělí dopoledne bude mít zboží. Kamion proto bude muset do země (SRN) vjet v noci z neděle na pondělí, a to bez ohledu na to, jestli byl zákaz jízdy od 13 hodin nebo už od půlnoci," řekl deníku mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Podmínky řidičů se podle něj ještě zhorší. Zejména řidiči z Moravy budou muset místo v neděli ráno vyjet už v sobotu odpoledne, čímž se provoz před zákazem naopak zahustí. Odpočívadla v Česku čeká velká proměna. Podívejte se, kde budou a co na nich najdete číst článek Podle návrhu ministerstva by za porušení zákazu jízdy hrozila řidičům pokuta do 5000 korun. Šoféři ale často kritizují, že porušovat zákaz jízdy je nutí zaměstnavatelé, dodává MfD. Zákaz jízdy vozidel nad 7,5 tuny se dnes netýká všech. Výjimky dává ministerstvo dopravy nebo jednotlivé krajské úřady. Získají je zejména dopravní firmy, které převážejí zvířata, pohonné hmoty, poštovní zásilky nebo rychle se kazící zboží, tedy potraviny. Tyto výjimky zůstanou v platnosti i nadále.