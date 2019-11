Obří 25 km dlouhý tunel mezi Prahou a Berounem opět ve hře. Vyplatí se, říká studie

Velká část železniční trati mezi pražským Smíchovem a Berounem by v budoucnu měla vést 24,8 kilometru dlouhým tunelem. Podoba připravované trati vyplývá ze studie proveditelnosti, kterou nyní schválila centrální komise ministerstva dopravy, informovala správa železnic. Organizace zatím cenu stavby neurčila, v minulosti se hovořilo o nákladech přes 50 miliard korun.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zkoumala tři základní možné trasy pro vedení železnice, všechny přitom počítaly s tunelem. Vybraná varianta, kterou SŽDC nazvala C-I, zahrnovala nejdelší tunel a zároveň byla podle odhadů nejdražší. V dalších variantách by tunel vedl do Berouna z Radotína nebo pouze mezi Radotínem a Řevnicemi.

"Varianta C-I respektuje po léta známý návrh, ale až nyní se podařilo pro takto náročnou investici nalézt dostatek obhajitelných přínosů, podmíněných rovněž elektrizací a zkapacitněním trasy ze státní hranice ve směru na Norimberk," uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Vybraná varianta zahrnuje novou trasu mezi Smíchovem a Berounem, s odbočkou pro nákladní dopravu k Malé Chuchli a napojením na Branický most. Celková délka nové trasy by měla včetně odbočky činit 26,3 kilometru. Většinu nové trati by tak měl tvořit tunel. Bude sestaven z jednokolejných tubusů pro každou traťovou kolej. Stavba by měla začít v roce 2028.

Cesta vlakem po nové trati, která by sloužila zejména pro dálkové a expresní linky, by se na některých linkách mohla na trase mezi pražským hlavním nádražím a Berounem zrychlit až o půlhodinu. Maximální rychlost na ní by měla být 200 kilometrů v hodině. Stávající trasu v okolí Berounky by SŽDC nejspíš využila pro regionální dopravu, která by v takovém případě mohla být posílena.

Výsledný tunel by byl s přehledem nejdelší v Česku. V současnosti drží rekord Ejpovický tunel mezi Plzní a Rokycany, který měří přes 4 kilometry.

Nová trať bude sloužit pro osobní i nákladní dopravu. Nákladní vlaky budou ovšem zpomalovány vyčkáváním na volné trasy na stávající trati a v případě nutnosti budou využívat i starou trasu. V období dopravní špičky bude na nové trase pro nákladní dopravu k dispozici volná kapacita zhruba každou půlhodinu.

Modernizace současné trati by podle SŽDC nezajistila dostatečnou kapacitu ani rychlost, doprava na ní je navíc limitována kvůli hluku. Správa železnic proto od roku 2017 začala zkoumat varianty pro novou železnici.