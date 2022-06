Celé Německo za devět eur na měsíc. Unikátní akce brzdí inflaci a zatraktivní dopravu

V Německu začalo ve středu platit jedno z řady tamních opatření, které má tlumit dopady zdražování na obyvatele. Lidé si budou moci pořídit měsíční jízdenku na městskou dopravu i do vlaků a autobusů jen za devět eur (asi 220 korun). Slevu mohou využít všichni obyvatelé EU, tedy třeba i Češi. Podle dopravního experta Petra Moose je dobře, že Německo tímto krokem podporuje veřejnou dopravu.

Experiment německé vlády bude platit po celé 80milionové spolkové republice. Původně se měla zlevněná jízdenka omezovat jen na hranice každé spolkové země, nakonec ale platí plošně pro celý stát.

Opatření bude platit zatím jen přes léto, tedy na tři měsíce. Jednu devítieurovou jízdenku ale může její držitel využít pouze na kalendářní měsíc, na který si ji koupil - tedy na červen, červenec nebo srpen. Pak si musí koupit další.

Seit Montag für dich erhältlich: das #9EuroTicket! 🎫 ℹ️ Die nächsten 3 Monate fährst du günstig mit dem #ÖPNV in ganz Deutschland – ob mit oder ohne Abo! Alle profitieren! Was du wissen musst? Steht hier! 👇 Mehr Infos gibt es in unseren FAQ: https://t.co/IkfNJGuD2Y pic.twitter.com/OcevH4Jfzq — BMDV (@BMDV_bund) May 26, 2022

V porovnání s běžnými cenami za dopravu v Německu jde skutečně o významnou slevu. Třeba v Berlíně vyjde na částku kolem devíti eur jízdenka na MHD na pouhý jeden den. Cena běžné jednorázové jednosměrné jízdné v regionálních vlacích na vzdálenost 200 kilometrů se pak pohybuje kolem 23 eur (asi 560 korun).

V Česku by se podle dopravního experta Petra Moose z Českého vysokého učení technického podobné opatření zavádělo hůře, protože jednotliví tuzemští dopravci nejsou na rozdíl od Německa tak sjednocení.

"V Německu se dá zjednodušené a podporované jízdné plošně realizovat. U nás taková možnost není, protože tu máme poměrně mnoho dopravců, ta integrace jako v Německu tu chybí," uvedl pro Aktuálně.cz Moos. V Česku existuje jednotná jízdenka na železniční dopravu, její ekvivalent pro autobusovou však zatím není.

Z dotované jízdenky, která bude v Německu platit přes letní sezonu, ale vláda vyjmula dálkové vlaky označované jako IC, ICE, EC a Flixtrain a dálkové autobusy provozované soukromými společnostmi, jako je Flixbus. Byť opatření míří primárně na německé obyvatele, slevové akce mohou využít i zahraniční turisté, není třeba žít v Německu.

O zlevněném jízdném rozhodl německý kabinet na konci dubna v rámci balíku úlev, který má obyvatelům země pomoci vyrovnat se s prudkým zdražením energií a paliv. Součástí opatření je třeba také dočasné snížení daně na benzin a naftu.

"S ohledem na prudký nárůst cen energií chceme ulevit občanům výrazně levnější jízdenkou na veřejnou dopravu a dlouhodobě přispět k úspoře energií využíváním hromadné dopravy," komentoval to spolkový ministr pro digitální záležitosti a dopravu Volker Wissing. Levné cestování vyjde státní kasu na 2,5 miliardy eur (asi 62 miliard korun), což si vysloužilo kritiku z řad opozice.

K celostátní slevě v dopravě se staví skepticky také někteří tamní dopravní experti, například Harald Kipke z Technické univerzity v Norimberku. Zlevněné jízdné označil za špatně promyšlené opatření.

"Politici sáhli k plošnému řešení, protože ho potřebovali mít rychle. Tím je to ale logicky nedomyšlené. Mělo to být spojené také s opatřeními, která ještě více znesnadní cestování auty, třeba rozšířením parkovacích zón. Jízda autem by prostě měla být ještě dražší," domnívá se Kipke. Kvituje ale to, že pro některé skupiny obyvatelstva bude nyní hromadná doprava dostupnější.

Také Moos vnímá pozitivně, že německá vláda tímto způsobem podpoří veřejnou dopravu. "To považuji za nesmírně dobrý krok. Už ve školách bychom se měli učit, že jezdit MHD neznamená jezdit 'sockou', ale že je to moderní způsob přepravy moderních lidí," myslí si Moos.

Česko obdobné opatření po vzoru Německa nechystá. Pro Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta s tím, že resort vidí v německé cestě také řadu úskalí.

"Jednak to může vést k přeplnění veřejné dopravy, což může odradit pravidelné cestující. Už nyní se totiž železnice v Německu potýká s nedostatkem vozidel, personálu i přetíženou infrastrukturou. Jde také o velkou zátěž pro státní rozpočet," popsal Brychta.

Mluvčí také doplnil, že i čeští dopravci nabízejí různé zvýhodněné tarify, například České dráhy přes červenec a srpen zvýhodní cestování napříč tuzemskem s akcí "Jízdenka na léto".