V Německu končí devítieurová jízdenka. Stal se z ní hit, regiony ji chtějí zachovat

V Německu platí poslední tři dny levná jízdenka, díky které je možné za měsíční cenu devět eur (220 korun) cestovat po celé zemi regionální a městskou dopravou. Z jízdenky, kterou vláda zavedla jako úlevu před vysokými cenami energií a pohonných hmot, se stal hit. Její pokračování žádají ekologické organizace, politické strany, dopravní svazy a také regiony. Vláda ale tento krok odmítla.

Cestující nastupují do vlaku na nádraží v Berlíně. Už měsíc mohou lidé v Německu jezdit po celé zemi regionální dopravou za devět eur, snímek z 30. června 2022. | Foto: ČTK

Podle německé vlády je ale ve hře nový model dostupného předplatného. Jeho podoba a termín zavedení nejsou zatím jasné. Některé regiony proto čekat nechtějí a připravují vlastní návrhy levného cestování.

To, jaké oblibě se jízdenka těší, dosvědčuje fotografie z posledního srpnového víkendu. Nádraží ve velkých německých městech, jako jsou Berlín, Hamburk, Frankfurt nad Mohanem či Mnichov, opět praskala ve švech. Lidé se tak očividně na poslední chvíli snažili k výletům využít platnost devítieurového jízdného.

S jízdenkou se lidé neloučí snadno. V posledních dnech se v Hamburku, Mohuči a dalších německých městech konaly manifestace za její zachování. Vláda ale mimořádné opatření, které platilo od června, odmítla prodloužit. Kancléř Olaf Scholz přitom tento "experiment" označil za jeden z nejlepších nápadů vlády.

Vláda nechce jízdenku ve stávající podobě zachovat z finančních důvodů. Scholzův kabinet vyčlenil dopravcům jako náhradu za výpadek příjmů 2,5 miliardy eur (61,5 miliardy korun).

Německý ministr dopravy Volker Wissing minulý týden v pátek jednal se svými kolegy z regionů o zatraktivnění dopravy, schůzku ale označil za zklamání, neboť místo hledání řešení bylo podle něj tématem jen přenášení odpovědnosti.

Spolkové země totiž chtějí, aby kvůli rostoucím cenám energií vláda regionům k ročnímu paušálu na hromadnou dopravu ve výši 1,5 miliardy eur (36,9 miliardy korun) přidala ještě pro nadcházející dva roky 1,65 miliardy eur (40,6 miliardy korun) ročně.

Svaz německých dopravních podniků vyzval politiky, aby se nyní co nejrychleji dohodli na nástupci devítieurové jízdenky. "Po desítky let se do dopravy špatně investovalo, nyní je třeba přestat mluvit a začít jednat," řekl šéf svazu Oliver Wolff.

Wissing uvedl, že je otevřen jednáním o nové dostupné jízdence. Žádný termín k jejímu zavedení stanoven není, vedení Berlína ale doufá, že jízdenka bude k dispozici od začátku nadcházejícího roku.

Berlínská sociálnědemokratická primátorka Franziska Giffeyová navrhla, že v německé metropoli by devítieurová jízdenka mohla platit jako prozatímní řešení od října do konce roku. Odbory DGB a také opoziční Křesťanskodemokratická unie (CDU) primátorce vyčítají, že bez zapojení sousedního Braniborska její návrh nemá smysl. Liberální svobodní demokraté (FDP) zase upozorňují na vysoké náklady pro berlínský rozpočet.

O regionálním řešení uvažuje také Dolní Sasko. Zemský ministr dopravy Bernd Althusmann, který povede CDU v říjnu do tamních regionálních voleb, by si dovedl představit roční jízdenku pro Dolní Sasko a sousední Brémy s Hamburkem za 49 eur (1200 korun).

Levná jízdenka by podle něj zajistila nejen dostupné cestování, ale vyřešila i nepřehledné tarify. "V Dolním Sasku máme nyní asi 50 tarifních pásem. Je to velmi rozdrobené a není to pro cestující přívětivé," řekl.

Šéf Spolkového úřadu pro životní prostředí Dirk Messner uvedl, že devítieurová jízdenka otevřela dveře většímu využívání veřejné dopravy. "Lidé tuto nabídku přijali a do veřejné dopravy přestoupili. Je to úspěch," řekl. Německé dráhy Deutsche Bahn uvádějí, že každý pátý cestující díky levné měsíční jízdence znovuobjevil hromadnou dopravu.

Stejně jako vláda považuje Messner cenu devět eur za dlouhodobě neudržitelnou, jako smysluplnou by vnímal měsíční částku na celoněmecké jízdné mezi 49 až 69 eury (1200 až 1700 korun).

Některé spolkové země, jako třeba Severní Porýní-Vestfálsko, navrhují regionální tarif za 29 eur (713 korun) a celoněmecký za 49 eur měsíčně. Durynská ministryně dopravy Susanna Karawanskijová by chtěla celoroční jízdenku za 365 eur (8980 korun).