Další ústupek Českých drah. V bistrovozech už se najedí všichni, ubude míst 1. třídy

V bistrovozech Českých drah budou moci jíst a pít zakoupené jídlo cestující všech tříd. Od 15. prosince v nich totiž budou vyčleněna nová bistromísta. Půjde o místa 1. třídy, na které ale nebudou dráhy prodávat místenky. Uvedl to server Zdopravy.cz. Dopravce před časem sklidil za chaos v bistrovozech kritiku - cestující 2. třídy si v nich totiž k jídlu neměli prakticky kam sednout.

Podle serveru Zdopravy.cz se kritizované bistrovozy nacházejí v nových vozech ARmpee, které vznikly přestavbou jídelních vozů WRmee. Prostor pro jídlo a přípravu se zmenšil o polovinu, cestujícím 2. třídy byla vyhrazena možnost sníst si jídlo u stísněného barového pultu, nebo si ho odnést do jiného vozu. Zbytek bistrovozu obsadila 1. třída, kterou ale lidé z 2. třídy při konzumaci jídla zakoupeného v bistrovoze zasedávali, což se nesmí.

Problém se tedy dopravce nejprve rozhodl vyřešit tím, že vytvořil bistromísta v sousedním voze 2. třídy. Teď ale systém ještě doupravil. "Od 15. prosince bude dvanáct míst v těchto bistrovozech označeno jako bistromísto a tam bude možné konzumovat pokrmy zakoupené v bistru," potvrdil pro server Zdopravy.cz mluvčí Českých drah Radek Joklík s tím, že půjde o místa z 1. třídy, na která nově nebudou dráhy prodávat místenky.

A naopak skončí vyhrazení části sedaček v sousedním voze 2. třídy pro zákazníky bistrovozu.

Přestavbou bistrovozů chtěli dráhy ušetřit na nákladech. Ke kritizovanému systému konzumace jídla v nových bistrovozech se pro server Zdopravy vyjádřil také šéf společnosti JLV Bohumír Bárta. Ten upozornil na to, že když si lidé zaplatí 1. třídu, tak mají nárok na to nebýt rušeni a mít pohodlí, jak tomu bylo u starších vozů. "U těch původních bistrovozů hosté necourali přes jedničku. Hosté s jízdenkou do 2. třídy by vlastně do vozu 1. třídy ani neměli a nesměli přijít," dodal.

V provozu je podle něj zatím sedm bistro vozů. V průběhu roku 2020 plánuje dopravce přestavět dalších 11 vozů.

Cestující s jízdenkou do druhé třídy si na sedadlo v tomto voze až dosud sednout nemohli. Lidé ale byli na jídelní vozy zvyklí, a proto nutnost zakoupení dražší jízdenky neřešili a během jídla si na místa v první třídě s oblibou sedali. Pak se však s průvodčím dohadovali, jestli na to mají nárok.

Problém někdy nastával, i pokud si cestující odnesl jídlo s sebou. Zatímco v pendolinech či railjetech mají všichni cestující k dispozici stoleček, u starších vozů s oddělenými kupé je malý stoleček jen u některých míst. Cestující tak musel jíst jídlo na plastovém talíři na klíně.