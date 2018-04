Nová výletní tramvaj v Praze: Místo kabrioletu vyjede T3 Coupé, podívejte se na video

před 2 hodinami

Od letošního podzimu má luxusní polootevřená tramvaj sloužit pro firemní akce, turistické jízdy i další příležitosti.

Praha - Nová vizualizace od designérského studia Anny Marešové podrobněji představuje tramvaj nazvanou T3 Coupé, která má od letošního října jezdit po Praze. Vedle komerčních pronájmů bude sloužit i turistům a pro další příležitosti.

Původní myšlenka přeměnit klasickou tramvaj na kabriolet se ukázala jako technicky obtížná, nakonec se tedy připravuje polootevřené řešení se zadní částí vozu bez oken. To umožní i lepší využití v zimním období, kdy je o pronájem tramvají pro různé firemní akce největší zájem.

První obrázky budoucí turistické atrakce představil dopravní podnik s designérským studiem už loni na podzim, nyní probíhá samotná přestavba v hostivařských dílnách.

Tramvaje T3 se vyráběly v závodě ČKD Tatra Smíchov od začátku 60. let do druhé poloviny 90. let minulého století a drží světový rekord v počtu vyrobených kusů jednoho typu.

Designéři se nejvíce inspirovali původní T3, ale pro nápady chodili i do starších typů tramvají. Součástí interiéru je i bar, který vychází z tramvaje T1, kde podobný pultík sloužil na prodej jízdenek. Cestující uvnitř najdou i původní znehodnocovač jízdenek.

Dopravní podnik očekává, že vznikne kultovní tramvaj navazující na úspěch takzvané Mazačky (vozu pro mazání kolejí), ale s komerčním potenciálem a luxusním vzhledem.

"V kombinaci s nostalgickou linkou číslo 23, Mazačkou a plánovaným rozvojem muzejní činnosti se jedná o ideální doplněk do celého konceptu komerčních, historických a nostalgických jízd," uvedl šéf podniku Martin Gillar.

Video: Podívejte se, co dělá Mazačka, když spíte