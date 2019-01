Zvrat v bitvě o D11: Ťok se dohodl na dodatku ke smlouvě ohledně zasypání staveniště

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se dohodli se společností Eurovia CS na vytvoření dodatku ke smlouvě na stavbu úseku dálnice D11, který by měl zohlednit současný stav staveniště.

Dodatek by měl být uzavřen do 15. února, obě strany sporu by pak měly své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Ťok to dnes řekl po jednání s firmou a připustil, že cena stavby se nejspíš navýší. Firma žádá zvýšení ceny o zhruba 200 milionů korun, vysoutěžená cena byla 2,6 miliardy korun.

Konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky v úterý oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku z Hradce Králové do Smiřic, podle firem jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. ŘSD na to ve středu reagovalo vypovězením smlouvy.

"Dohodli jsme se na řešení, jakým uděláme dodatek ke smlouvě, který by měl vyřešit, jak to že je staveniště předáváno později a také to, že kvůli archeologickému výzkumu není zcela podle původní specifikace smlouvy. Budeme se bavit i o valorizaci," uvedl Ťok.

Stavební firmy v úterý uvedly, že kvůli zdržení vypršela jejich cenová nabídka, a budou tak žádat víc peněz. Ředitel Eurovie Martin Borovka po dnešním jednání řekl, že firma náklady navíc vyčíslila na zhruba 200 milionů korun, přičemž do částky zahrnula náklady na uvedení území do potřebného stavu a zvýšené ceny vstupů stavebních prací.

Ťok připustil, že stavební firmy mají kvůli zdržení na určité zvýšení ceny stavby nárok. Asi měsíc dlouhé zdržení podle něj vzniklo kvůli průtahům při územním řízení. O kolik se cena navýší, se podle ministra vyjasní během jednání o dodatku ke smlouvě.

"Vše je zatím předmětem jednání, které nyní bude následovat během následujících čtrnácti dní. Cílem je formulovat dodatky a podepsat je, aby se mohlo začít stavět," řekl pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Stavební společnost podle Ťoka dnes také slíbila, že stavba bude hotová v původně dohodnutém termínu. Ministr dopravy ovšem zároveň požádal firmu o ještě dřívější termín, to by mělo být předmětem jednání o dodatku. Dokončení úseku bylo v minulosti stanoveno na rok 2022.

Stavební konsorcium si v úterý stěžovalo na to, že prostor pro stavbu dálnice není ve stavu, na kterém se ve smlouvě s ŘSD dohodlo. Úpravu pozemků by si ŘSD podle firem mělo objednat, což neučinilo. ŘSD kritiku odmítalo s tím, že firmy odmítaly staveniště formálně převzít a snaží se dostat státní úřad pod tlak.

Za Eurovií podle nabídkové ceny skončila v soutěži nabídka firmy Strabag za 2,9 miliardy korun. Pokud by stát Eurovii vyhověl a cenu stavby navýšil o 200 milionů korun, byla by výsledná cena 2,8 miliardy korun.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale ještě nezačala, firmy staveniště dosud nepřevzaly. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.