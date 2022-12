Taxislužbu na pražském letišti bude provozovat Uber. Garantuje pevně stanovenou cenu

Řidiče na některých místech Česka ve čtvrtek ráno opět trápí ledovka a sníh, proti předchozím dnům je ale situace klidnější. Nesjízdné jsou například některé úseky silnic v Ústeckém kraji, ledovka je i na Svitavsku nebo Zlínsku. Výstraha před ní platí ve většině Česka do 9:00, ojediněle až do odpoledne. Podle meteorologů budou ve čtvrtek nejvyšší teploty až devět stupňů Celsia. Bude pršet, na severovýchodě Čech a na Moravě může být déšť místy i mrznoucí.

Na Děčínsku na silnicích udržovaných plužením je souvislá vrstva ledu a silnice jsou v těchto úsecích nesjízdné. Kvůli popadaným stromům je uzavřena cesta z obce Loučky k hranici okresu. Zavřena je na Děčínsku kvůli ledovce cesta z Růžové do Srbské Kamenice, z Hřenska do Jetřichovic a z Hřenska do Janova. V Teplicích v ulici Pod Doubravkou mají řidiči kvůli ledovce problém vyjet z parkoviště. Ledovka je také na silnici I/13 u Pernštejna na Chomutovsku a v jiných částech regionu. Zpoždění mohou mít v Ústeckém kraji opět vozy městské hromadné dopravy, bezpečná není ani chůze po chodnících.

V Pardubickém kraji uzavřeli silničáři kvůli ledovce úsek mezi Moravskou Třebovou a obcí Rozstání na Svitavsku a také silnici II/366 u Zadního Arnoštova, který je částí Jevíčka. Ze stejného důvodu je neprůjezdná silnice III/4932 přes takzvaný Barák mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Na Vysočině je podle informací policie ledovka hlášená mezi obcemi Kuroslepy a Mohelno na Třebíčsku, v Libereckém kraji na silnici 9, v úseku mezi Svorem na Českolipsku a Dolním Podlužím na Českolipsku. Ledovka hrozí rovněž na Jičínsku a Rychnovsku, silnice namrzají i na Blanensku a na hranici se Zlínským krajem nebo v okolí Lanškrouna.