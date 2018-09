Cestujte ještě levněji, lákají ČD. Ruší však Včasné jízdenky, hrozí zdražení i zmatek

První rychlý test ukázal, že nový systém přinese v mnoha případech zdražení a zdánlivé nelogičnosti. Může ale uvolnit místa v dopravní špičce.

Praha - České dráhy rozšiřují nabídku Superakčních jízdenek na mnohem více tras, dosud je prodávaly pouze na dvou linkách z Prahy na Moravu. Současně ale ruší Včasné jízdenky, což v řadě případů může vést ke zdražení. Změny, které v pátek oznámil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský, začínají platit okamžitě.

"Superakční jízdenky jsou prodávány pro konkrétní vlakové spoje. Podobně jako prodejní systémy soukromých dopravců využívají známé údaje o obsazenosti. Systém tak nasměruje cestující díky nejvýhodnějším cenám do prázdnějších spojů," uvádí Šťáhlavský.

"Lidé tak mohou více ušetřit, naopak ve špičkových vlacích díky tomu může počet cestujících s levnou jízdenkou klesnout, a vlaky tak nabídnou vyšší komfort," dodává mluvčí. Dráhy tím reagují i na očekávané zvýšení počtu cestujících po zavedení státních slev pro děti, studenty a seniory.

Právě Superakční jízdenky mají nahradit dosavadní nabídku Včasných jízdenek Česko, jejichž prodej končí. Včasné jízdenky, které si lidé do čtvrtka zakoupili v předprodeji (až 60 dní před odjezdem), budou platit za původních podmínek pro datum cesty.

Superakční jízdenky mohou přinést zmatek do jednoduchého pravidla, které České dráhy zavedly před rokem: Většinu dosud prodávaných jízdenek (včetně Akčních) totiž lze použít nejen na konkrétní spoj, ale i jakýkoliv následující ve zbytku daného dne. Právě tuto pružnost státní dopravce propaguje jako velkou výhodu oproti soukromníkům, u nichž je jízdenka vázána na konkrétní spoj.

Také Superakční jízdenka je totiž omezena jen na konkrétní spoj, tedy s přesně určeným časem odjezdu. Pokud cestujícímu ujede vlak nebo ho z jiného důvodu nevyužije, nemůže tuto jízdenku využít na některý z následujících vlaků. Vrátit či vyměnit ji může za stejných podmínek jako standardní jízdenky - tedy nejpozději 15 minut před (původním) odjezdem.

To je první omezení oproti dosavadním Včasným jízdenkám, které bylo možné využít téměř v libovolném spoji po celý určený den. Druhým omezením je, že Superakční jízdenky jsou v prodeji jen přes internet, zatímco Včasné jízdenky šlo zakoupit i u pokladen.

První rychlý test on-line deníku Aktuálně.cz ukázal, že nový systém přináší v mnoha případech zdražení. Například Včasnou jízdenku z Teplic do Prahy šlo dosud koupit od 69 korun (se slevovou In-kartou ještě levněji), ode dneška jsou ale v nabídce jízdenky jen za 178 korun, a to i v předprodeji na listopad.

Místo Včasných jízdenek mezi Plzní a Železnou Rudou za cenu od 99 korun jsou nyní v nabídce převážně jízdenky za 143 korun. Cena 99 korun zůstala jen pro vybrané spoje. Z Havlíčkova Brodu do Prahy šlo s předstihem koupit jízdenku od 139 korun (bez In-karty), nově stojí většina 196 korun. Podobná situace je na mnoha dalších trasách.

"Nabídka tras i počet Superakčních jízdenek se bude dynamicky měnit s ohledem na poptávku po cestování na jednotlivých linkách a v konkrétních spojích," uvádí Štáhlavský. Obecně platí, že levnější budou jízdenky mimo špičku a do méně obsazených spojů. Stejně jako dosud jsou ČD výrazně levnější tam, kde mají autobusovou nebo vlakovou konkurenci.

V praxi se také vrací pravidlo, že jízda vlakem vyšší kvality (typicky EuroCity) je dražší než "obyčejným" spojem, který bývá pomalejší a častěji zastavuje. Například vlak EC z Prahy do Brna s odjezdem v 7:51 přijde v předprodeji na 219 korun, zatímco vlak Rx s odjezdem o sedm minut později vyjde jen na 145 korun. Zatímco dražší z nich přijde do Brna za dvě a půl hodiny, levnějšímu to potrvá více než tři hodiny.

Nový systém přináší na první pohled i řadu nelogičností. Na říjen třeba nabízí přímý spoj z Trutnova do Prahy za 149 nebo 159 korun nebo s přestupem v Hradci Králové za 262 korun - ujetá vzdálenost je přitom shodná a přestup prodlouží celkový čas jízdy jen o dvě minuty.

Ještě zajímavější je nabídka z Pardubic do Liberce, přestože oba vlaky odjíždějí mimo špičku jen s půlhodinovým odstupem. Když pojedete přímým rychlíkem a ujedete 161 kilometrů, přijde jízdenka na 159 korun. Jestliže zvolíte osobní vlak se dvěma přestupy, který sice celkově ujede kratší vzdálenost (142 kilometrů), ale cesta mu potrvá o hodinu déle, zaplatíte 204 korun.

Těžká volba čeká i na cestující z Prahy do Chebu. Pokud si vyberou kratší a o hodinu rychlejší trasu přes Plzeň, zaplatí v předprodeji bez In-karty od 219 Kč (odjezd 20:33) přes 279 Kč (12:33) až po 308 Kč (Pendolino v 18:33). O hodinu delší cesta přes Ústí nad Labem může být levnější (249 Kč s odjezdem v 17:33), ale také výrazně dražší (402 Kč v 11:33).

Skutečně výraznější zlevnění oproti dřívějšku jsme v testu nenašli, maximálně o pár korun. Výhodou Superakčních jízdenek nicméně může být jejich dostupnost i v den odjezdu, zatímco Včasné jízdenky byly nejlevnější při nákupu s velkým předstihem.

Jaké jsou vaše názory na nový systém? Objevili jste další zajímavosti? Napište nám!