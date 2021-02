Stavbu Pražského okruhu budou řešit jižní Čechy. Praha může být podjatá, tvrdí resort

Odvolání proti územnímu rozhodnutí ke stavbě úseku Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a pražskou městskou částí Běchovice bude kvůli možné podjatosti magistrátu Prahy řešit Jihočeský kraj. Rozhodlo o tom 23. února ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Na rozhodnutí úřadu upozornil server Zdopravy.cz.

Praha by mohla být podle MMR při řešení odvolání podjatá, protože vedení města podepsalo se státem memorandum o tom, že bude stavbu zmíněného úseku okruhu podporovat a přípravu stavby urychlí.

MMR v odůvodnění k rozhodnutí podle serveru Zdopravy.cz uvádí, že podle zákona by mělo řešením odvolání k územnímu rozhodnutí pověřit některý ze sousedních správních obvodů. Tím je ale v případě Prahy pouze Středočeský kraj, který je pod zmíněným memorandem podepsán také. Podle ministerstva tak vůči středočeskému hejtmanství platí stejné námitky možné podjatosti jako vůči pražskému magistrátu.

Územní rozhodnutí ke stavbě úseku Pražského okruhu číslo 511 mezi D1 a Běchovicemi vydal loni v červenci stavební úřad Prahy 22. Dorazilo proti němu několik desítek odvolání od jednotlivců, spolků i samospráv. Podle MMR se i v odvoláních objevovaly námitky týkající se systémové podjatosti pražského magistrátu.

Část okruhu mezi sjezdem z D1 u Modletic a sjezdem z D11 u Běchovic má zahrnovat čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Podle dřívějších informací by stavba mohla začít příští rok a do provozu by mohla být uvedena v roce 2025. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zatím zhruba polovina. V současnosti na okruhu chybí kromě úseku 511 také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu.