Dálnice z Hradce do Jaroměře se začíná stavět. Dokončení k Trutnovu už není sci-fi, ujišťuje Ťok

Hradec Králové - Dlouho odkládané pokračování dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře má být v provozu do konce roku 2021. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes slavnostně zahájilo stavbu úseku Smiřice - Jaroměř, ještě letos má začít i stavba úseku od nynějšího konce dálnice v Hradci Králové do Smiřic.

Celkem tam přibude 23 kilometrů dálnice. Podle ŘSD má odvést "veškerou zbytnou dopravu ze stávající silnice první třídy číslo 33 v úseku Hradec Králové - Jaroměř, jejíž kapacita je zcela vyčerpána". Dálnice povede v blízkosti dosavadní hlavní silnice.

Samotná část ze Smiřic do Jaroměře měří 7,15 kilometru a přijde na 1,5 miliardy korun bez DPH. Denně tu podle ŘSD jezdí až 17 tisíc vozidel, v roce 2040 se má jejich počet zvýšit na 28 400 až 42 250 vozidel.

U Jaroměře se pak dálnice stáčí na sever a výhledově má vést kolem Kuksu do Trutnova a dále na hraniční přechod Královec s Polskem.

"Realizace navazujících úseků z Jaroměře do Trutnova a na státní hranici s Polskem je závislá na vydání územních rozhodnutí. Zahájení těchto dvou posledních úseků D11 předpokládáme v roce 2022," uvedl dnes ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Úsek ze Smiřic do Jaroměře staví sdružení společností Porr a Porr Bau. Chystaný úsek Hradec Králové - Smiřice, který kvůli námitkám ekologů zatím nemá všechna potřebná povolení, má stavět sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky.

Stavba dálnice D11 z Prahy na východ začala už v roce 1978, po prvních osmnácti kilometrech se ale začalo jezdit až v roce 1984. Zajímavostí nejstaršího úseku je nezvyklá šířka dělicího travnatého pásu, protože se zde od počátku počítalo s možným rozšířením na tři pruhy v každém směru. V roce 1990 pak stavba na dlouhou dobu skončila u Poděbrad, tedy zhruba v polovině trasy mezi Prahou a Hradcem.

Zbytek úseku se začal stavět až v roce 2003, téměř k Hradci Králové byla dálnice zprovozněna v roce 2006. Dokončení do krajského města zkomplikovaly zejména spory s farmářkou Ludmilou Havránkovou. Teprve od loňského srpna vede dálnice až na okraj Hradce Králové.

Z plánovaných 154 kilometrů dálnice D11 je hotových necelých 91 kilometrů. Ministr Ťok věří, že dokončení až k polským hranicím bude hotovo už v roce 2025 místo naposledy plánovaného roku 2030.

Navazující dálnice na polské straně má být hotova v roce 2023, uvedl dnes polský ministr infrastruktury a stavebnictví Andrzej Adamczyk.

Ještě na začátku roku 2015 předpokládalo Ředitelství silnic a dálnic, že se mezi Hradcem a Jaroměří začne jezdit už v roce 2019.

