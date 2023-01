Stát odmítl stavbu dálnice D3 s pomocí soukromníků. Je to rizikové, tvrdí Kupka

Stát nebude stavět středočeský úsek dálnice D3 pomocí takzvaného PPP projektu, tedy za pomoci soukromých peněz. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by to kvůli častým odvoláním a žalobám odpůrců trasy bylo značně rizikové. Kupka to řekl na setkání se starosty v Jílovém u Prahy.

Zástupci dotčených obcí, jichž dorazilo na setkání s ministrem zhruba 70, se zajímali například o protihluková opatření nebo o to, jak se zabrání případným problémům se zdroji pitné vody. Jednání na rozdíl od některých předchozích akcí provázela poklidná atmosféra, další setkání se má uskutečnit v druhé polovině roku. Související D3 povede přes Posázaví, potvrdil po letech sporů soud. Stavět se ale jen tak nebude O tom, že by se dálnice mohla vybudovat formou PPP projektu, hovořil na podobném setkání v Jílovém v roce 2019 tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Tehdy na Babiše na náměstí čekala asi stovka odpůrců s transparenty. Podle Kupky ale stát počítá s využitím PPP projektů při jiných stavbách, v případě D3 tomu tak ale nebude. "Tady i s ohledem na to, že čelíme opakovaným námitkám, opakovaným odvoláním i žalobám, tak v tomto směru by bylo velmi rizikové se pustit do přípravy PPP projektu," míní Kupka. Takzvaná západní varianta D3 má stále své kritiky, nejhlasitěji proti ní vystupuje spolek Alternativa středočeské D3. Odpůrcům vadí, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím. Obávají se mimo jiné problémů s podložím v okolí Jílového u Prahy, kde se ve středověku těžilo zlato. Doporučují spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) projekt dlouhodobě obhajují. Trasa přes Posázaví byla podle nich opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a nejvhodnější. Ministerstvo a ŘSD podle Kupky počítají s tím, že odvolání, případně žaloba přijde proti každému stupni rozhodnutí. ŘSD nedávno podalo novou žádost o vydání územního rozhodnutí na všech pět dálničních úseků a související přivaděče. Na trase budoucí dálnice postupuje podrobný geotechnický průzkum, jeho výsledky by měly sloužit jako stěžejní podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Kupka uvedl, že podle současných odhadů by přípravy stavby D3 mohly být hotové v roce 2025 a poté by se už mohlo stavět. Související Zdražení dálniční známky je téměř jisté. Ministr dopravy Kupka nastiňuje její cenu "Byli bychom rádi, kdyby se lidé svezli ještě v tomto desetiletí alespoň po prvních úsecích dálnice D3. Míříme k tomu, aby se podařilo celý chybějící úsek dostavět pokud možno v jednom taktu, protože by to pak samozřejmě mělo významný pozitivní dopad na území. Uvidíme, jak se podaří projít všemi přípravnými fázemi," dodal ministr. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Má umožnit alternativní spojení Benešovska s Prahou a odlehčit dálnici D1 a silnici I/3. Zatímco v jižních Čechách se staví, ve Středočeském kraji se dosud nezačalo.