Stát chce sjednotit napájení vlaků, mají přejít pouze na střídavý proud

Nyní v Česku fungují dvě trakční soustavy - na jihu země se střídavým proudem, na severu se stejnosměrným.

Praha - Stát připravuje sjednocení trakční soustavy na železnici. Vlaky v Česku by tak měl napájet pouze střídavý proud. Nyní v Česku fungují dvě trakční soustavy - na jihu země se střídavým proudem, na severu se stejnosměrným. Jednotné napájení by mělo umožnit především zvýšení kapacit na železnici. Řekl to mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Podle mluvčího budou moci vlaky jezdit v těsnějším sledu. Navíc by plán měl přispět mimo jiné ke zvýšení energetické účinnosti a díky nižšímu počtu napájecích bodů i ke snížení nákladů na elektrizaci tratí.

Správa železnic v současnosti připravuje pět soutěží na studii proveditelnosti jednotlivých regionů. První studii vypracuje pro Ostravsko a Přerovsko firma Sudop Brno, která uspěla v soutěži SŽDC s nabídkou 7,75 milionu korun. Na sklonku léta by Správa železnic měla vybrat zhotovitele studie i pro Ústecko a Mělnicko.

Tendry na studie v dalších třech oblastech - Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko, dále Olomoucko a Českotřebovsko a poté Praha a Střední Čechy plánuje SŽDC vypsat do konce letošního roku.

Studie proveditelnosti by měly zodpovědět otázky ohledně požadavků plánovaného sjednocení trakce na dopravu a infrastrukturu.

Samostatně je připravována také změna trakce v úseku Nedakonice-Říkovice, která by se měla začít dělat v příštím roce.

Úmysl sjednotit napájení celé železniční sítě poprvé představila vláda na konci roku 2016. Následná studie, kterou si SŽDC nechala vypracovat, potvrdila nedostatečnost dosavadní stejnosměrné soustavy.

Podle železničářů nestačí současnému provozu a investice do jejího posílení by byly příliš nákladné, navíc s omezeným přínosem. SŽDC proto rozhodla o postupném přechodu na střídavou soustavu.