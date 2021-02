Stát zveřejnil, kolik dává na nevyužívané lokálky. Není to vidět, diví se kraj i obce

Správu železnic (SŽ) ročně stojí miliony korun údržba tratí, na kterých aktuálně není žádný pravidelný železniční provoz. Ukazuje to tabulka nákladů SŽ, kterou zveřejnil server Zdopravy.cz. Z dat vyplynulo, že jednou z nejnákladnějších tratí, kde nejezdí vlaky, je trasa z Děčína do Oldřichova u Duchcova. Vedení Ústeckého kraje označilo sumu, kterou SŽ vydá na péči o ni, za neuvěřitelnou.

Výše nákladů, které Správa železnic loni investovala do jednotlivých deseti tratí, se výrazně liší. Například pětikilometrový úsek z Broumova do Otovic zastávky vyšel SŽ na 412 tisíc korun, stejně dlouhá trať z Královce do Žacléře více než trojnásobek, jak ukázala data zveřejněná serverem Zdopravy.cz.

Mluvčí SŽ Radka Pistoriusová uvedla, že výsledná suma zahrnuje částky určené na trať, mosty, tunely (pokud na trati jsou), sdělovací a zabezpečovací techniku, budovy, elektrotechnická a energetická zařízení.

Konečná částka přesto u vedení některých krajů či vesnic vyvolala údiv. Například servis trati z Děčína do Oldřichova u Duchcova (takzvaná Kozí dráha) stál SŽ v roce 2020 více než sedm milionů korun. Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák (Spojené síly pro kraj), který se snaží o obnovu provozu, označil data za neuvěřitelná.

"Viditelně dochází jen k úpravě náletů. Žádná významná činnost tam neprobíhá, jsem tam každou chvíli," řekl Řehák. Na trati loni probíhaly úpravy, které ale neměly vést k obnově provozu, nýbrž pouze mapovaly skutečný stav trati pro potřeby zpracování záměru projektu, jak tehdy vysvětlil mluvčí SŽ Marek Illiaš. O využití tratě dlouhodobě stojí soukromý dopravce KPT Rail.

V Mladoticích zase překvapila suma přesahující jeden milion korun. "Nevšiml jsem si, že by se na trati cokoliv dělo, zarůstá a chátrá dál," sdělil starosta Jiří Záhrobský ke stavu lokálky z Kralovic do Mladotic, která je dlouhodobě mimo provoz a zarůstá lesem.

Nejvíce peněz "spolkne" trať z Radejčína do Lovosic, kde nejezdí vlaky od roku 2013 kvůli sesuvu půdy ze stavby dálnice D8. Loni tu byl ale částečně obnoven provoz do Chotiměře.

Přehled nákladů u tratí bez pravidelné dopravy za rok 2020

Heřmanův Městec - Chrudim město 1 423 000 Kč Broumov - Otovice zastávka 412 000 Kč Královec - Žacléř 1 696 000 Kč Radejčín - Chotiměř - Lovosice 18 962 000 Kč Děčín hlavní nádraží - Oldřichov u Duchcova 7 119 000 Kč Loket předměstí - Horní Slavkov-Kounice 541 000 Kč Kralovice u Rakovníka - Mladotice 1 015 000 Kč Dobronín - Polná 962 000 Kč Čejč - Uhřice u Kyjova (prodáno k 31. 5. 2020) 130 000 Kč Velká Kraš - Vidnava 505 000 Kč

Zdroj: Zdopravy.cz, Správa železnic