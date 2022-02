Vysokorychlostní budoucnost. Podívejte se, jak bude vypadat terminál v Roudnici

Správa železnic představila vítězný architektonicko-urbanistický návrh terminálu vysokorychlostní trati (VRT) u Roudnice nad Labem na Litoměřicku. Vítězové z kanceláře Rusina Frei Architekti se snažili zohlednit zejména dominantu krajiny, vrch Říp, řekli v pátek novinářům. Terminál bude stát asi 1,3 miliardy korun a má vzniknout do roku 2030.

Do soutěže bylo přihlášeno deset návrhů, z nichž byly dva zahraniční. Zadání obsahovalo také požadavek na návrh servisní základny, která bude centrem údržby železniční infrastruktury pro celý úsek VRT Podřipsko.

Architekti, urbanisté a další odborníci hledali řešení přestupního uzlu od září loňského roku. Vítězstvím v soutěži však architektonické kanceláři práce teprve začala. "My teď se Správou železnic budeme dál pokračovat v jednáních o smlouvě a pak budeme pokračovat v dopracování studie a na projektu pro územní rozhodnutí," řekl ČTK architekt Martin Frei.

V porotě zasedli kromě nezávislých expertů a zástupců Správy železnic také představitelé samosprávy. Na vítězném projektu porota ocenila, že přes své moderní technické řešení zachovává prostor krajině a okolí. Podle Freie chtěli architekti také vytvořit takovou stavbu, kde se cestující okamžitě zorientuje.

Terminál by podle architektů měl být dostupný za použití hromadné dopravy, auta, vlaku nebo bicyklu. "Většina terminálů, které známe, jsou umisťovány paralelně s železnicí. My jsme si zvolili koncept, že umisťujeme halu do mostu, který překlenuje železnici," přiblížil podobu projektu odborník na mostní konstrukce Petr Tej.

Starosta Roudnice František Padělek (BEZPP) řekl, že je historické centrum města už dnes velmi zatíženo dopravou. Nevyhýbají se mu ani nákladní vozidla. Vyslovil obavu nad tím, aby stavba terminálu nepřivedla do památkové zóny další auta. Řešením je podle něj vybudování obchvatu.