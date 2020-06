Šimáně: Jen žádáme stát o pomoc, nepřejícnost nechápu. Ryanair nás nedokáže nahradit

Letecká skupina Smartwings se kvůli koronavirové krizi dostala na mzdové dno a prodělává zhruba sto milionů korun měsíčně. Ve středečním rozhovoru pro server Zdopravy.cz to uvedl spolumajitel a předseda představenstva společnosti Smartwings Jiří Šimáně. Očekává, že vláda o pomoci aeroliniím rozhodne během maximálně čtrnácti dnů.

Smartwings již dříve uvedly, že nemají zájem o majetkový vstup státu do firmy, žádají stát o úvěr či bankovní garanci. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) by stát mohl koupit až stoprocentní podíl v této letecké společnosti. Stejně to vidí i ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Skupina Smartwings se podle Šimáněho kvůli opatřením proti šíření koronaviru dostala na mzdové dno a další fází by muselo být propouštění. Firma již snížila mzdy. "Zatím držíme zaměstnanost na maximální úrovni, ale dál si to dovolit nemůžeme, pokud nezískáme podporu," uvedl Šimáně pro server Zdopravy.cz.

Firma je schopna žít ještě několik měsíců nejen díky snížení mezd, ale také díky dohodě s lessory, tedy se společnostmi, které dopravní letadla nakupují a dál je pronajímají dopravcům, s nimiž se dohodla na snížení splátek.

Českého miliardáře také překvapila velká nepřejícnost vůči jakékoliv pomoci skupině Smartwings, pod níž spadají i České aerolinie (ČSA). "Nenapadlo by mě, že něco takového může nastat, když každý rok dáváte do české ekonomiky 10 až 11 miliard korun. Přitom jsme neudělali nic jiného než to, co udělaly všechny ostatní aerolinky ve světě, a to požádali svůj stát o pomoc," řekl.

Bez státní pomoci podle něj firma přežije jen velmi těžko. Státu jako záruku nabízí akcie. Část akcií má firma přitom už zastavených u bank, které jí poskytly úvěry, podle něj to není více než polovina.

Kritici státní podpory pro Smartwings uvádějí, že firma by nenesla žádné riziko. S tím ale Šimáně nesouhlasí. Vypočítává, že v případě konkurzu zůstanou zaplacené miliardy různých předplateb a 800 milionů nerozděleného zisku. To největší riziko vidí ale v tom, že skončí projekt, na kterém "jsme úspěšně pracovali 22 let".

"V přepočtu na počet cestujících si říkáme o velmi nízký úvěr v porovnání s jinými zeměmi. Nežádáme o dotaci, ale jen úvěr, nebo záruku za něj. Říkáme si o úvěr, který je asi tak čtyřikrát menší než poskytnuté úvěry jiným aerolinkám ve vztahu k přepraveným cestujícím," nechal se slyšet v rozhovoru pro Zdopravy.cz.

Ryanair cestovní ruch nespasí

Podle Šimáněho se v Česku také vytvořil mylný dojem, že pokud Smartwings zkrachují, cestovní ruch zachrání aerolinie Ryanair. "Jestli si někdo myslí, že sem přiletí pan O‘Leary (ředitel irského nízkonákladového dopravce Ryanair Michael O‘Leary, pozn. red.) a bude všechny Čechy vozit, tak je na velkém omylu. Někam ano, ale určitě ne všechny a určitě ne všude tam, kam létáme my s produktem cestovních kanceláří," uvedl dále Šimáně.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a ČSA, loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal.

Loni byl provozní hospodářský výsledek za celou skupinu plus 213 milionů korun, a to i přesto, že se skupina musela vypořádat s uzemněním letadel MAX.

Provoz letadel Boeing 737 MAX je celosvětově zastaven kvůli dvěma nehodám už od loňského jara. Smartwings vůči Boeingu uplatnili škody ve výši 102 milionů dolarů (téměř 2,5 miliardy Kč) k 28. únoru. "V tom jsou zahrnuté přímé škody a také škody způsobené tím, že se musíme vyrovnat s lessory. Ale nejsou v tom zdaleka všechny náklady," uvedl Šimáně.

Server se v rozhovoru vrací také k tomu, že Šimáně firmě loni půjčil téměř 750 milionů korun. V dopravci drží téměř poloviční podíl čínská investiční společnost Citic Europe. Valná hromada v těchto dnech jedná o dorovnání finančních prostředků. "Požadavek společnosti vůči čínským akcionářům trvá: tedy aby dorovnali finanční prostředky, které jsme tam vložili my, a pomohli tak firmě," řekl Šimáně. Podotkl, že snahou bude, aby Smartwings byla do budoucna zase českou společností.

"Když přišla nabídka od čínských investorů (původně CEFC, pozn. aut.), tak patřili podle Forbesu mezi nejbohatší firmy světa. A jejich vize byla, že investují do nových strojů, rýsovala se možnost letů mezi Českem a Čínou a rýsovala se i možnost v zimě létat v Číně. Tyto vize nicméně vzaly poměrně rychle za své, během roku a půl si ta firma napůjčovala velké peníze a šla do bankrotu," dodal spoluvlastník skupiny Smartwings.

