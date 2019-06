Hluboké tunely a nová nádraží. Rychlodráha na Ústí se rýsuje, stavba však potrvá roky

Svézt se rychlodráhou z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan by podle odhadu železničářů cestující mohli v roce 2050. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní pracuje na variantách trati. Konečnou verzi vybere ministerstvo dopravy. SŽDC očekává, že rozhodnutí padne v druhé polovině letošního roku.

Rychlovlak povede ze stanice Praha Vysočany do Lovosic, kde se trať potká s nynějším koridorem, který vede podél Labe do Ústí a dále Děčína a Drážďan. Právě úsek z Prahy do Lovosic bude podle Čecha hotov nejdříve, a to mezi lety 2030 až 2035.

V Lovosicích vysokorychlostní dráha překoná řeku a povede do Litoměřic a dále tunelem po pravém břehu do Ústí, kde znovu překlene Labe. Centrální nádraží v krajském městě bude poblíž současného západního nádraží. Za městem pak vlaky zajedou do tunelu pod Krušnými horami a vyústí už v Německu.

Kromě tunelu dlouhého zhruba 26 kilometrů pod horami je podle Čecha velmi složitý úsek z Litoměřic do Ústí. Kvůli novému nádraží se bude muset upravit mimo jiné havarijní plán ústecké Spolchemie.

"My potřebujeme nové koleje, abychom uspokojili tu dnešní poptávku," uvedl ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech. V Německu se bude modernizovat stávající trať z Berlína do Drážďan. Náklady na celou vysokorychlostní trať z Prahy až k hraničnímu místu v tunelu pod Krušnými horami se odhadují na 138 miliard korun.

Přesnější náklady určí studie proveditelnosti, která bude podle SŽDC hotova letos v červenci. Spojení zkrátí cestu mezi Prahou a Drážďany na jednu hodinu. Doba cesty mezi hlavním městem a Ústím nad Labem by se pak měla zkrátit o více než polovinu na 30 minut.

Kromě zrychlení cestování si Ústecký kraj slibuje od rychlodráhy se zastávkou v Ústí nad Labem a odbočkou na novou trať přes Novou Ves a Louny do Mostu zvýšení prestiže, uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM). "Budeme možná první kraj, který bude mít takto rychlé propojení do ciziny. Pro Ústečáky bude důležité i spojení na drážďanské letiště, odkud mnozí míří na dovolené," řekl Komínek.