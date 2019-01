Rychlodráha z Prahy do Drážďan povede přes Ústí. Vznikne tam nové centrální nádraží

před 58 minutami

Současný plán počítá se žlutou variantou trati. | Video: SMWA | 08:11

Připravovaná vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany by měla vést přes Ústí nad Labem. Tvůrci studie trati odmítli původní variantu trasy mimo krajské město. Správa železniční dopravní cesty to oznámila v tiskové zprávě. Podle odhadů by vlaky na trati měly převážet desítky tisíc pasažérů denně.

"Komplexní vyhodnocení první etapy (studie proveditelnosti) jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati RS4 mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží společné pro vlaky ze všech směrů," uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda. S původní variantou mimo Ústí nad Labem počítaly například Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje nebo územní plány obcí. Podle státní organizace se tzv. východní trasa jeví jako výhodnější i podle provedených inženýrskogeologických průzkumů. Dosavadní výsledky studie podle SŽDC rovněž ukázaly, že na méně vytížených částech trati bude výhodné pustit na trať vedle osobní dopravy i nákladní vlaky. Jde například o úsek přeshraničního tunelu pod Krušnými horami, dále tzv. Litoměřický tunel nebo železniční odbočku do Mostu. Vysokorychlostní tratě v Česku se začnou stavět po roce 2023, očekává SŽDC číst článek Součástí plánované tratě je 26 kilometrů dlouhý tunel přes Krušné hory, jeho technické parametry v současnosti řeší SŽDC společně s Deutsche Bahn. Správa železnic si od vysokorychlostní tratě slibuje zkrácení cesty z Prahy do Drážďan na jednu hodinu. Doba cesty mezi hlavním městem a Ústím nad Labem by se pak měla zkrátit o více než polovinu na půl hodiny. Stavba vysokorychlostní trati Praha-Drážďany vyjde podle současných odhadů na zhruba pět miliard eur (129 miliard korun). Výstavba má podle dosavadních plánů začít kolem roku 2030. Ministerstvo dopravy si od ní vedle zrychlení spojení slibuje uvolnění přetížení konvenční tratě v údolí Labe. Tunel Praha-Beroun se opět vrací do hry. Stát by měl 50 miliard, kývnout musí Německo číst článek