Řidičům se otevřel obchvat Lubence na Lounsku. Stavba vznikala přes tři roky

Řidičům v úterý začal sloužit obchvat Lubence na Lounsku. Bezmála pětikilometrový úsek je součástí budované dálnice D6, jež spojí Prahu s Karlovarským krajem. Obec se díky odvedení vozidel mimo zástavbu zbaví vysoké dopravní zátěže v podobě zejména těžké nákladní dopravy.

Celkem dálnice od začátku Lubence až po Bošov měří nyní devět kilometrů. Práce trvaly více než tři roky a stát za ně zaplatil 1,2 miliardy korun za pomoci dotací z Evropské unie. Na trase jsou čtyři dálniční mosty a jedna mimoúrovňová křižovatka.

Lubenec, který je na hlavní trase mezi Prahou a Karlovými Vary, čekal na obchvat několik let. Jeho dokončení znamená pro obyvatele mimo jiné zvýšení bezpečnosti, nižší prašnost. Převedení na přeložku má podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podstatně zmenšit vliv hluku a exhalací a vliv vibrací na okolní objekty.

Na D6 se koncem loňského roku otevřelo deset nových kilometrů ve středních Čechách od Nového Strašecí kolem Řevničova až ke Krušovicím. V plánu je stavba asi šestikilometrového obchvatu Krupé na Rakovnicku, jehož zhotovitel se hledá v tendru. Následovat budou stavby obchvatu Hořesedel a Hořoviček.

Dálnice se buduje od 80. let minulého století. Celková délka komunikace je 169 kilometrů, hotové jsou tři úseky, a to mezi Prahou a Krušovicemi, Lubencem a Bošovem a Karlovými Vary a Chebem. Celá stavba by měla být hotová v roce 2026.