Dalších 13 km D48 se otevírá. Čtyřproud se po kompletní opravě proměnil v dálnici

Ředitelství silnic a dálnic ve středu v Moravskoslezském kraji pustilo první auta na dva nové silniční úseky. Prvním je bývalá silnice I/48 Rybí - Rychaltice, která je přestavěná na dálnici D48. Druhým je obchvat Skotnice, což je nová část silnice I/58, která se v Příboře na D48 napojí.

"Nový dálniční úsek D48 Rybí - MÚK Rychaltice vznikl přestavbou silnice I/48, která byla provozována jako směrově nedělený čtyřpruh s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním. Přestavba byla nezbytná zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, neboť se jednalo o silniční úsek s vysokým počtem dopravních nehod, ale i pro zvýšení komfortu jízdy a snížení dojezdových časů, představil novou dálnici generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Vybudovaly se tak dvě nové vozovky v obou jízdních pásech a doplnil se střední dělící pruh. Nově jsou na silnici svodidla vyšší zádržné úrovně. "Ze silnice I/48 tak vznikl plnohodnotný dálniční úsek", doplnil Mátl.

Ucelený úsek dálnice D48 z Frýdku-Místku až k Novému Jičínu bude nyní dlouhý 20 kilometrů. Nová část měří téměř 13 kilometrů, ale její součástí je už dříve dokončený obchvat Příbora.

Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Jedná se o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 Brno - Český Těšín - Krakov.

Čtyřproudá komunikace bez středového rozdělení byla v minulosti jedním z nejnebezpečnějších silničních úseků v kraji a říkalo se jí silnice smrti, protože se tam stalo mnoho tragických nehod. Nyní se rozšířila o deset metrů, potřeba bylo mimo jiné i postavit 16 dálničních mostů. Přestavba stála bez DPH více než dvě miliardy korun.

Od obce Rybí bude navazovat další část do Bělotína, která dálnici D48 napojí na D1. Stavba tohoto úseku se připravuje, hotova by měla být v roce 2023. V roce 2022 by měla být dokončena další část dálnice, obchvat Frýdku-Místku, díky němuž povede dálnice D48 souvisle až po hranice s Polskem.

"Druhou zprovozňovanou stavbou je obchvat Skotnice na silnici I/58, který zajistí odvedení tranzitní dopravy z centra obce, díky čemuž dojde k výraznému snížení hluku i emisí. Technickou zajímavostí stavby je 150 metrů dlouhý hloubený tunel, který je veden pod Prchalovem", uvedl k novému obchvatu Mátl.

Významným přínosem nového vedení trasy silnice I/58 je kvalitní dopravní napojení mezinárodního letiště Leoše Janáčka a průmyslové zóny Ostrava-Mošnov na dálniční síť.

Dosavadní trasa silnice I/58 rozdělovala Skotnici na dvě části. Součástí nového obchvatu obce za 439 milionů korun bez DPH je i tunel pod příborskou částí Prchalov. Silnice I/58 patří mezi hlavní spojnice Ostravy a Beskyd, je také příjezdovou komunikací k letišti v Mošnově.