Do Paříže za 180 tisíc. Doufám, že letenky podraží, říká pilot bohatých a nemocných

Když letíte některým z letadel společnosti Aeropartner pilota a podnikatele Richarda Santuse, máte buď docela dost peněz, nebo opravdu velké zdravotní potíže. Aerolinka za tři hodiny od objednávky připraví letadlo a dopraví klienta po celé Evropě. Ať už jste byznysmen nebo miminko čekající na transplantaci. "Během pandemie si Češi často připlácejí za bezpečnější soukromí," říká pilot v rozhovoru.

Jak vaše společnost zvládá koronakrizi?

Bude to možná znít divně, ale pro nás byl její začátek skvělý. V březnu se totiž mnoho lidí evakuovalo ze zahraničí. A jelikož pro ně neplatila žádná omezení pro lety do státu své příslušnosti, létalo se ostošest. Březen byl tedy opravdu pěkný, lepší než v loňském roce.

Evakuace ale netrvaly dlouho, co se stalo, když skončily?

Zavedla se mnohem přísnější opatření, tak jsme létali pramálo. To se stalo už v dubnu. A i prvních 10 či 15 dní v květnu jsme ještě byli uzemnění. Suma sumárum, dohromady jsme měli tak 45 až 50 dní s náletem pouhých pět až 10 akcí týdně.

Spočítali jste si, jak dlouho by tento stav firma vydržela?

Říkal jsem si, že když zavedeme drastická úsporná opatření a budeme mít zhruba pět letů týdně, vydržíme zhruba tři měsíce. Kdybychom měli dělat týdně 10 letů, přežijeme měsíců šest.

Máte díky mimořádné situaci hodně nových zákazníků, kteří s vámi předtím ještě nikdy neletěli?

Máme. Lidé zjistili, že se někdy nedostanou, kam potřebují, jinak než soukromým letadlem. Jedná se především o zákazníky z byznysu. Ti potřebují dál cestovat, krize jim odkryla úžasné příležitosti. Navíc po určité pauze musí obnovovat ochablé obchodní vztahy. Doposud cestovali byznys třídou, teď je však notně omezeno i tohle létání, a protože nemohou jet vlakem ani lodí, nezbude jim než shánět soukromé letadlo.

Zůstanou takoví zákazníci s vámi i po zlepšení epidemiologické situace?

My v to pevně doufáme, máme i takovou empirickou zkušenost. Když si člověk spočítá, kolik času s námi ušetří, přijde na to, že ho ten let vlastně ani tak moc nestojí. Vždyť taková obchodní cesta zabere linkou s přestupy dva dny, tady to vyřídí za dopoledne nebo za den. Sice zaplatí více, ale ušetří jeden den. Z tohoto důvodu se k nám lidé vracejí.

Na kolik takový let s vámi vyjde?

Naším Mustangem zhruba 1600 eur za hodinu plus poplatky. Například Paříž tam a zpět vyjde na 180 tisíc korun.

Létalo se na prázdné obloze lépe?

Byl to takový pocit, jako když město evakuují před tornádem a vy řeknete: Já tady zůstanu, já mám ten svůj barák rád. A pak chodíte po ulicích a nikdo nikde není. Přesně takto stísněný pocit byl i na nebi. Člověk letí už půl hodiny a nikdo mu nevolá a ani neslyší, že by někdo volal někoho jiného. Tak pro jistotu volá dolů, jestli tam ještě někdo vůbec je, a ozve se zívající dispečer.

Na druhou stranu nutno říci, že jsme si užili i nezvyklou svobodu a plynulost provozu. Takové pojíždění na letišti v Amsterdamu. Tam se ztrácejí i zkušené posádky, to letiště je tak rozlehlé, že vzhledem k husté síti křižovatek se člověk musí ptát raději dvakrát, kam má vlastně jet. Než se dostanete z jednoho konce letiště na druhý, tak to běžně trvá 50 minut. No a díky covidu jsme to zvládli za pouhých 11 minut.

Mohl by být tedy pro váš byznys letošní rok nakonec paradoxně lepší než ten loňský?

Nechci moc předjímat, protože nějaká krize ještě stoprocentně přijde. Druhotná platební neschopnost nebo další restrikce. Tím, že krize je globální a my jsme globální letecká společnost, tak i kdybychom se tady doma cítili naprosto zdraví a bez omezení, neznamená to pro nás, že budeme prosperovat.

Doženete tedy ještě letos ten padesátidenní výpadek?

Červen byl úspěšný, dosáhli jsme 105 procent obratu v porovnání se stejným měsícem loňského roku. Pokud to půjde takto dál, ztrátu doženeme. A možná bychom mohli mít hospodářské výsledky i lepší. Loni jsme totiž hodně investovali, zatímco letos díky tomu tu potřebu nemáme.

Kdy se vrátí letecká doprava na předkrizovou úroveň?

Na předkrizovou? Věřím, že se letecká doprava vrátí na nějakou rozumnou úroveň než na tu předkrizovou. Vzdušný prostor byl přecpaný low costy, které svou masovostí omezovaly provoz všech ostatních letadel. Letecká doprava jejich nástupem přišla o svůj někdejší půvab a důstojnou úroveň cestování. Většina aerolinek se však trendu levných linek na krátkých a středních tratích musela přizpůsobit, ať již osekáním služeb v základní ceně letenky nebo založením nízkonákladové dceřiné společnosti. Jinak by nepřežily.

Zdraží se tedy letenky?

Každopádně by měly. Říká se, že tím, jak se zdraží letenky a lidé budou muset utrácet za jiné věci, tak po létání ani nebude taková poptávka. Letecká doprava by se pak do jisté míry mohla vrátit do období před vznikem nízkonákladových dopravců, řekněme do druhé poloviny 90. let. To se ještě jedlo železným příborem a létání bylo kultivované. Všechno kolem Boeingu, Airbusu nebo Tupolevu mělo nějakou úroveň, cena letenky odpovídala poskytnutým službám a létalo se na čas.

Skutečně věříte, že se tohle stane? Davy lidí si na levné cestování zvykly, jasně preferují nízkou cenu před úrovní servisu.

Pravda je, že nikdo přesně neví, co se vlastně stane. Vše závisí na tom, jak moc krize zasáhne obyčejné lidi. Když udeří, low costy budou mít problémy. Když neudeří, tak se provoz možná vrátí ke 100 procentům a pojede to prostě dál. A pak se bude zase řešit přecpaný vzdušný prostor a ekologie.

Váš byznys netvoří jen doprava cestujících, ale třeba i materiálu, případně ambulantní lety. Co je pro vás z hlediska obratu nejdůležitější?

Pořád platí, že 85 až 90 procent tvoří doprava cestujících. Pokud jde o dopravu nákladu, jde pouze o kusovky. Extrémně spěšné zásilky pro automotive nebo třeba léky a zdravotnická zařízení, jednoduše rozměry a váha, která se vejde do zavazadlových prostor našich malých letadel a je potřeba je rychle někam dopravit. Ambulantní lety tvoří zpravidla repatriace lidí, kteří měli v zahraničí úraz či zdravotní příhodu. Často vozíme novorozence s vrozenou srdeční vadou k chirurgickým výkonům a zpět.

Kam takhle létáte?

Například spojnice Lublaň - Tel Aviv, protože v Izraeli je opravdu velmi dobrá dětská kardiochirurgie.

To musí být asi hodně dobrý pocit, takhle pomáhat lidem, ne?

No jasně. Když se mě někdo ptá na vizi budoucnosti naší společnosti, vždycky říkám, že bych si přál, aby sanitní lety tvořily alespoň 30 procent všech našich letů. K tomu nejméně jedno letadlo konfigurované jako sanitní speciál, které doletí přes Atlantik. Jak říkáte, je to dobrý pocit, je to záslužné a v poslední řadě rozumně výdělečné.

Specifikem vaší společnosti je i to, že piloti létají v replikách uniforem RAF z druhé světové války, jak vás to napadlo?

Inspirací byla přímo dochovaná uniforma generála Františka Peřiny. Osobně jsme se poznali a tímto gestem chceme vzdát poctu jeho historickému odkazu a vůbec všech našich válečných letců. Byli hrdinové a také uměli naplno žít. Hezky to o nich napsal jeden britský letec ve svém deníku: "Pondělí: Přišli k nám noví mladí piloti, jsou to Čechoslováci, zítra jdeme všichni do akce, myslím, že umřu. Úterý: Byli jsme v akci s Čechoslováky. Jsou znamenití! Nejenže jsme se všichni vrátili, ale dokonce jsme sestřelili několik Němců. Večer jdeme pít. Středa: Byli jsme pít s Čechoslováky. Měl jsem včera umřít."

