Letní sezona je zatím nejistá. RegioJet přesto spustil prodej jízdenek do Chorvatska

Byť zatím visí otazník nad tím, jak budou kvůli koronavirové pandemii vypadat letní dovolené, dopravce RegioJet již tento čtvrtek zahájil prodej jízdenek na své vlaky do Chorvatska. Ty spojí Česko, Slovensko a Maďarsko s chorvatskou Rijekou, Splitem a Záhřebem. Ceny začínají stejně jako loni na 590 Kč za jednosměrnou jízdenku. RegioJet spustil prodej v předstihu s ohledem na loňský vysoký zájem.

Ceny od 590 Kč se týkají destinací Rijeky a Záhřebu, lidé si mohou připlatit také za místo ve spacím voze, a to od 790 Kč. Na trase do Splitu pak ceny začínají na 890 Kč za sedačku a na 1090 Kč za cestu ve spacím voze.

Cestující budou mít v ceně jízdenky zahrnutou také zdarma rezervaci místa a palubní servis, připojení k internetu nebo k zábavnímu portálu a využití dalších palubních služeb.

Jízdenku si mohou zarezervovat přímo také do dalších míst na chorvatském pobřeží. Návazné autobusové spoje ze stanic Rijeka, Split a Gračac zastaví ve všech hlavních dovolenkových destinacích na chorvatském pobřeží Jadranu. Nově letos RegioJet nabídne také návazné autobusové spoje do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině.

V červnu a září pojedou vlaky třikrát týdně, v červenci a srpnu pak denně. Vlaky RegioJet vyjely do Chorvatska poprvé v loňském roce. Celkem v obou směrech dohromady přepravily více než 60 tisíc cestujících, průměrná obsazenost spojů byla podle dopravce 90 procent.

Do Splitu naposledy jezdily přímé vlaky z Česka v roce 2009, do roku 2017 jezdily přímé vozy Českých drah do Splitu a černohorského Baru.

RegioJet je jediným dopravcem, který do Chorvatska z Česka a Slovenska vypravuje přímé vlaky. Prvním linkovým autobusovým dopravcem, který začal loni jezdit z Česka k Jadranu, byl přitom Flixbus. Do Chorvatska pak loni začaly jezdit i autobusy konkurenčního železničního dopravce Leo Express.

Video: Je to pohodlné, trochu dobrodružství, popisovali Češi jízdu vlakem do Chorvatska